‘Volgend jaar starten met woningbouw op terrein Bloemenhandel Zwart’

Het tuincentrum was ruim 100 jaar in bezit van de familie Zwart in Barger-Oosterveld. (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

De eerste palen kunnen volgend jaar de grond in op het voormalige terrein van Bloemenhandel Zwart in de Emmer wijk Barger-Oosterveld. Dat verwacht projectontwikkelaar Hans Peter, die van plan is om daar een woonhofje met acht tweekappers en drie vrijstaande woningen te bouwen.

Al langer liepen er plannen voor het terrein van Zwart, maar mede door de economische crisis strandden die. Peter voerde uitgebreide gesprekken met de gemeente over invulling van het terrein. "Het idee voor het woonhofje viel in goede aarde", vertelt de ontwikkelaar. "Het is ruim van opzet, voorzien van veel groen en sluit qua uitstraling goed aan op de directe omgeving.

Bargerhof

Het plan heeft de voorlopige naam 'Bargerhof'' meegekregen. Volgens Peter gaat het om levensloopbestendige woningen die zowel geschikt zijn voor senioren als families. De ontsluiting zit aan de Oosterveldsestraat. Bewoners beschikken over een parkeerplaats bij huis en eentje in de buurt van het hofje.

Over de prijs kan Peter nog niet veel kwijt. Wel dat de verkoop na de zomervakantie gaat starten.

Kassen verkocht

Het opruimen van het terrein is inmiddels in volle gang. De kassen zijn inmiddels verkocht en verder worden verwilderd groen, bloembakken en perkjes nog verwijderd. Het opschonen is over twee maanden klaar.

In de tussentijd moet het plan de gebruikelijke procedures doorlopen en dat gaat nog wel anderhalf jaar in beslag nemen, verwacht de ontwikkelaar. "In het najaar van 2022 hopen we te kunnen beginnen met de bouw. De oplevering staat gepland voor het voorjaar van 2023."

Beetje zeer

Bloemenhandel Zwart heeft ongeveer 110 jaar gefloreerd. Jo en Mieke Zwart, die blijven wonen in de achter het terrein liggende woning, sloten de winkel twee jaar geleden. De leeftijd begon te tellen, aldus Mieke. "Onze dochter wilde het wel overnemen, maar niet alleen."

Na drie generaties viel dus het moeilijke besluit om de boel van de hand te doen. "Maar er komen mooie huizen voor terug en dat is hartstikke fijn." Het ruimen van het bedrijfsterrein doet echter toch een beetje zeer. Mieke: "Jo zei dat hij er een weekje tussenuit zou knijpen als ze beginnen te breken."