PricoH stopt met onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

"Dat is niet zomaar een luxe-klasje", benadrukt moeder Tessa Wimmenhove. "Er ging een lange selectieprocedure aan vooraf voordat de jongens er terecht konden. De kinderen hebben last van perfectionisme en faalangst. Ze stellen hele hoge eisen aan zichzelf en hebben daar begeleiding bij nodig."

Extra wrang

De klap was dan ook hard toen PricoH, een christelijke scholengemeenschap in Hoogeveen, vorige week aankondigde dat de klas wordt opgeheven. "Ik was ontredderd. Het is een van de weinige plekken in Drenthe waar de kinderen terecht kunnen. Sommige ouders hebben jarenlang gezocht naar een geschikte plek voor hun kind, en nu krijgen ze dit bericht. Dat is extra wrang", legt Wimmenhove uit.

Volgens de directeur van PricoH, Gerard Janze, spelen de hoge kosten een grote rol bij de beslissing om het kwadraatonderwijs te stoppen. "De kosten van het onderwijs voor deze doelgroep zijn gemiddeld twee keer zo hoog als regulier onderwijs", vertelt Janze. "Dat geld halen we uit ons eigen budget, maar we hebben het ook hard nodig voor de dertien andere scholen van PricoH. We kunnen dat niet nog jarenlang volhouden."

Met de handen in het haar

Maar Gerard Janze is ook bang dat hij de kwaliteit van het speciale onderwijs niet lang meer kan vasthouden. De schoollocaties van PricoH zijn ingericht voor regulier onderwijs, maar dat sluit onvoldoende aan bij de eisen die aan het speciaal onderwijs gesteld worden.

"Als er een leerkracht ziek is, zit ik al met het handen in het haar om geschikte vervanging te regelen. We missen de ruimte en de faciliteiten om de kinderen het onderwijs te geven dat ze nodig hebben."

Deur op een kier

PricoH zocht daarom steun bij andere schoolbesturen in de regio, om samen de verantwoordelijkheid en kosten voor het kwadraatonderwijs op te pakken. Maar dat heeft nog geen resultaat. Toch houdt Janze de deur nog een beetje op een kier. "Uiteraard zullen we er alles aan doen om de kinderen op een andere plek onder te brengen. We willen voorkomen dat kinderen weer thuis komen te zitten."

De ouders gaan begin volgende week met PricoH in gesprek om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing.