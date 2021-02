Afvalinzameling Emmen op de schop: betalen per ophaalbeurt

Inwoners van de gemeente Emmen gaan vanaf volgend jaar betalen per keer dat de grijze container geleegd wordt. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in maart voor aan de gemeenteraad.

Volgens wethouder René Van der Weide is aanpassing van het systeem hard nodig. "Het huidige systeem is gewoon niet meer betaalbaar. Elk jaar sturen we kilo's afval naar Attero in Wijster. Naast een rekening voor de verwerking betalen we ook nog eens verbrandingsafval." Als de gemeente niets doet, dan lopen deze kosten op tot 3,6 miljoen euro in 2028. De grijze container wordt daarmee zo goed als onbetaalbaar.

Per inwoner belandt er 200 kilo afval per jaar in de bak. In 2025 wil Emmen dat getal hebben teruggeschroefd naar de helft van dat aantal. Dit scheelt de gemeente op termijn een miljoen tot anderhalf miljoen euro, verwacht de wethouder.

'Meest redelijke'

De gemeente beschikt over drie smaken wat betreft de weg naar dat doel: doorgaan op dezelfde weg, omgekeerd inzamelen met lokale inzamelpunten of betalen per lediging. Volgens de wethouder zijn de eerste twee opties financieel moeilijk haalbaar. "De laatste keuze is de meest redelijke. Hoe minder vaak je de container aan de weg zet, des te minder je hoeft te betalen. Daarbij maakt het verder niet uit of er 1 of 100 kilo in de bak zit."

Scherper letten

Van der Weide denkt dat dit nieuwe systeem inwoners ook scherper letten op het scheiden van hun afval. "Gemiddeld verdwijnt er 50 kilo in de grijze bak dat daar eigenlijk niet thuishoort. Denk aan groenafval, textiel of glas. Dit gebeurt niet opzettelijk, soms is er sprake van onduidelijkheid over wat in welke bak thuishoort." De afvalinzameling nieuwe stijl moet inwoners stimuleren beter het onderscheid te maken.

De grijze bak wordt vanaf volgend jaar een keer in de twee weken geleegd, in plaats van drie. De ophaalfrequentie voor PMD (een keer in de drie weken) en GFT (een keer in de twee weken, in de winter een keer in de maand) verandert niet.

De gemeenteraad beslist in maart over het nieuwe systeem. Het vaststellen van de tarieven volgt dan in december.