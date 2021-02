Zeldzame welriekende nachtorchis floreert in het Bargerveen

Deze orchidee houdt van een bijzonder type grasland dat alleen in het Bargerveen en een paar kleinere gebieden in de buurt voorkomt: het bovenveengrasland. "Dit is kleinschalig grasland op het veen, waar boeren vroeger hun koeien lieten lopen of hooi wonnen. Het is licht ontwaterd maar ligt dus bovenop vier à vijf meter veen", aldus orchideeënkenner Hans Dekker.

Boerenbeheer

Dankzij dit boerenbeheer van vroeger, groeit de zeldzame welriekende nachtorchis hier. Dekker: "De plant hoort eigenlijk bij het boerenleven van honderd jaar geleden maar dankzij Staatsbosbeheer die dit soort terreintjes goed beheert, hebben we hier nu nog grote aantallen van deze bijzondere orchidee."

Op sommige plekken staan wel duizenden planten, met een rooskleurige toekomst dankzij het herstel van de waterhuishouding in het gebied. Deze orchidee houdt namelijk van natte voeten.

Waterhuishouding

"Eigenlijk was het hier niet zo veilig voor deze orchidee", licht Dekker toe. "Overal zag je dat de aantallen naar beneden gingen, niet alleen hier maar in heel Nederland." Sinds een aantal jaar wordt in het Bargerveen gewerkt aan die waterhuishouding. "Het is een groot project om de waterhuishouding zo goed mogelijk te krijgen, niet alleen voor het hoogveen zelf maar ook voor de aanpalende natuur zoals het bovenveengrasland. Planten zoals de welriekende nachtorchis maar ook de rietorchis, de addertong en de koekoeksbloem kunnen weer jaren voort."

Lees ook: