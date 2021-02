Café Het Wapen van Westerbork verhuist

"Afgelopen zomer begonnen we vol goede moed", begint Vos. De bedoeling was om Het Wapen van Westerbork grondig te verbouwen. "We hadden verwacht dat we al wel weer open zouden mogen, maar inmiddels is het half februari. Dan ga je je afvragen hoe lang duurt dit nog en hoe lang is dit nog leuk?" Vos koos uiteindelijk voor zekerheid, verkocht het pand en hevelt het café over naar zijn restaurant 800 meter verderop.

Het Wapen van Westerbork (Rechten: Google Streetview)

Vos krijgt verschillende reacties uit zijn omgeving. "De ene heeft er begrip voor, de ander heeft het er wat moeilijker mee. Sommigen hebben in Het Wapen hun liefde ontmoet, of een liefde verloren."

De bedrijven zitten straks op dezelfde locatie, maar blijven wel gescheiden. Of Vos verwacht dat de vaste gasten van Het Wapen van Westerbork straks ook graag naar de andere locatie komen? "Daar zit voor ons de uitdaging in." De Bobo-bar, die ook op de oude locatie al niet meer bestond, komt ook niet terug op de nieuwe locatie, laat hij weten.

Wat de uitbater verwacht voor de toekomst? "Dat alles gauw weer wordt zoals het was", doelt Vos op de coronacrisis. Maar hij twijfelt of dat 'in de nabije toekomst' zal zijn.

