Meerschap Paterswolde: 'Ga niet het ijs op'

Meerschap Paterswolde waarschuwt schaatsliefhebbers. "Ga niet het ijs op", klinkt de oproep. "Door de vele wind en sneeuw is het ijs erg onregelmatig. Ook als het ijs de komende dagen groeit, is de kwaliteit te slecht om veilig te schaatsen."

In het meerschap werken de gemeenten Tynaarlo en Groningen samen aan het beheer van onder meer het Paterswoldsemeer, de Hoornseplas (die beide deels in Drenthe liggen) en het Hoornsemeer. Op die plassen wordt sinds gisteren veel geschaatst.

Eigen risico

Schaatsers laten zich niet weerhouden door oproepen van het meerschap en de politie. "Het ijs is van heel slechte kwaliteit en is zeker nog niet dik genoeg."

Het is overigens niet verboden om het ijs op te gaan. Doe je dat wel, dan is dat volgens het meerschap volledig op eigen risico. "Er is in het gebied geen EHBO aanwezig. (...) Daarnaast is het belangrijk dat we door de winterpret de druk op de zorg niet verhogen."

'Mensen zakken door het ijs'

"Ik gun iedereen zijn plezier, maar doe dat niet op dit meer. Het ijs is onveilig. Mensen zakken door het ijs, maar bezeren zich vooral doordat het op veel plekken te glad en te waterig is. Meerdere mensen zijn vandaag op een nare manier ten val gekomen", zegt directeur Karin Hunziker tegen RTV Noord.

Ondanks de waarschuwingen zijn er toch mensen die het ijs op gaan. 'Als er één schaap over de dam is, volgen er altijd meer. Maar doe het niet, het ijs is te onveilig.'

'Bijna onmogelijk om mensen te weren'

De gemeente Tynaarlo, waar het meer onder valt, deelt deze zorgen. Een woordvoerder doet daarbij een klemmend beroep op automobilisten. "Als je dan toch onverantwoord risico wilt nemen, zet je auto dan niet op de straat. Daarmee belemmer je de hulpdiensten. Als er dan een groot ongeluk gebeurt, hebben we echt een probleem."

Volgens de gemeente is het 'bijna onmogelijk' om mensen actief te weren van het ijs. "Het is geen gebied dat je zomaar even kunt afsluiten. Het is een groot gebied en iedereen weet hoe makkelijk je op het ijs komt. We doen dan ook een dringend beroep op het verantwoordelijkheidsbesef van mensen."

Het Meerschap Paterswolde heeft de gemeente Groningen gevraagd om morgen actief stewards in te zetten rond het meer.