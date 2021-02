Corona in Drenthe: 81 nieuwe besmettingen

Gisteren werden er ook 81 nieuwe besmettingen gemeld. Wel konden de cijfers toen nog een vertekend beeld geven, vanwege de sluiting van de coronateststraten afgelopen weekend.

Meeste besmettingen in Emmen

De meeste nieuwe besmettingen komen uit de gemeente Emmen (+25), gevolgd door Hoogeveen (+11). Verder is in de gemeente Assen iemand in het ziekenhuis opgenomen en is er in de gemeente De Wolden iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Het gemiddelde van de laatste zeven dagen ligt in Drenthe op 89,4 besmettingen per dag. Dat gemiddelde kan een vertekend beeld geven, omdat de sluiting van de teststraten afgelopen zondag nog van invloed kon zijn op de cijfers van maandag tot en met woensdag.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 11-02-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 879 (+5) 5 12 Assen 2001 (+4) 38 (+1) 12 Borger-Odoorn 962 (+2) 17 12 Coevorden 1780 (+9) 40 23 Emmen 4963 (+25) 83 54 Hoogeveen 3046 (+11) 54 36 Meppel 1392 (+5) 20 24 Midden-Drenthe 1200 (+5) 20 23 Noordenveld 808 (+7) 14 20 Tynaarlo 928 (+2) 14 20 Westerveld 516 (+3) 12 11 De Wolden 1100 (+3) 23 19 (+1) Onbekend 37 0 0

Landelijk

Landelijk registreerde het RIVM tussen gisterochtend en vanochtend 4.472 nieuwe coronagevallen. Dat is het hoogste aantal in ongeveer twee weken. In de voorgaande dagen viel het cijfer heel laag uit vanwege de sluiting van teststraten in verband met het winterweer. Het is niet bekend hoeveel mensen die zich toen niet konden laten testen, inmiddels alsnog zijn getest.

Op maandag meldde het RIVM landelijk bijna 2.300 positieve tests, op dinsdag bijna 1.800 en gisteren iets meer dan 3.200. In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 24.000 besmettingen vastgesteld en geregistreerd, gemiddeld 3.440 per dag.

Landelijk ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1952 mensen vanwege covid-19. Dat is het laagste aantal sinds 14 december. Gisteren lagen 1.990 coronapatiënten in een ziekenhuis.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1.415 coronapatiënten, 42 minder dan op woensdag. Het aantal patiënten op de intensive cares (ic's) steeg een klein beetje, van 533 naar 537. Dat aantal is redelijk stabiel en ligt al bijna een week tussen de 500 en 550.

Het aantal opnames stijgt wel iets. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) kwamen afgelopen etmaal 195 mensen op een verpleegafdeling te liggen en belandden 23 coronapatiënten op een ic. In de afgelopen week zijn gemiddeld 182 mensen per dag opgenomen. Dat gemiddelde stijgt voor de tweede dag op rij.

"De covid-ziekenhuisbezetting volgt een overwegend dalende trend. We verwachten dat dit de komende week aanhoudt", aldus het LCPS in een toelichting. Het centrum zegt de ontwikkelingen van de Britse variant van het virus op de voet te volgen. "Omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een toename in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames", stelt het LCPS.