Bedrijfsvakschool Schoonebeek wil uitbreiden met bouwopleiding

De Bedrijfsvakschool heeft vorig jaar september officieel de deuren geopend op industrieterrein De Vierslagen in Schoonebeek. Doel is om jaarlijks honderden nieuwe en ervaren medewerkers bij- en om te scholen op het vlak van elektrotechniek, gas, warmte, telefonie en verkeersinstallaties.

Verzekerd van een baan

De leerlingen gaan een dag in de week naar het centrum, de overige dagen zijn ze aan het werk. De lessen worden in samenwerking met het Drenthe College verzorgd door medewerkers van VolkerWessels zelf. Na afloop beschikken de deelnemers niet alleen over een erkend mbo-diploma, maar zijn ze ook verzekerd van een baan met doorgroeimogelijkheden bij het concern. Boers verwacht uiteindelijk dat honderden leerlingen per jaar de poorten zullen passeren.

De onderwijsdirecteur kreeg de taak mee om letterlijk en figuurlijk de school uit de grond te stampen. "Dit terrein bestond voor de zomer uit niet meer dan een kaal plak asfalt die dienst deed als vuilstort." Inmiddels staan er een gebouw voor de theorielessen en drie loodsen die dienst doen als praktijkruimte.

Groot leerdorp

Achterop het terrein ligt een kleine honderd meter aan spoor, waar de aanleg van rails en de bijbehorende bovenleidingen wordt getraind. "Over enkele maanden plaatsen we daar ook een van de modernste spoorwegovergangen van Nederland." Op termijn verrijst ook de vijf meter hoge voet van een heuse windmolen. "Daaromheen willen we nog een rotonde aanleggen inclusief verkeerslichten. Het wordt hier een groot leerdorp", aldus Boers.

De ambitie is om zo snel mogelijk de bouwtak er bij te pakken. "Ons huidige aanbod is vooral gericht op infra. Maar bouw is natuurlijk de andere grote tak van sport voor VolkerWessels. We kijken daarom uit naar een geschikte plek in deze omgeving. Dit terrein zit inmiddels boordevol, dus moeten we op zoek naar extra ruimte."

(Artikel gaat verder onder de video)

Nieuwe generaties werknemers

Naast het bijschaven van het eigen personeel, ziet Boers in het opleidingscentrum ook een antwoord op het tekort aan vakkrachten. "Bovendien heeft het inlenen en de inzet van zzp'ers aan populariteit ingeboet. Daar komt bij dat er bij een tijdelijke kracht sprake is van een andere loyaliteit dan bij iemand die in vaste dienst werkt. We willen nieuwe generaties werknemers betere kansen en meer zekerheid bieden met deze constructie. Met een officieel erkend mbo-diploma ben je in deze tijd goud waard."

De leerlingen komen vanuit heel Nederland. Daarom is het des te opvallender dat VolkerWessels, met 140 dochterondernemingen en 17.000 werknemers door heel Nederland, gekozen heeft voor Schoonebeek als vestigingslocatie. "De betrokkenheid met deze regio is groot, dus vanzelfsprekend rolde deze plek als beste uit de bus. Bovendien had het concern deze grond al in bezit."