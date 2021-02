Drie jaar cel geëist voor misbruiken 12-jarig meisje

"Ik geloof weinig van wat de verdachte hier zegt", zei de officier van justitie nadat de man in de rechtbank in Assen meerdere keren boos had herhaald dat hij 'het' nooit met een minderjarige zou doen. Volgens de officier staat vast dat de man drie keer seks heeft gehad met het meisje toen ze bij hem logeerde.

Haar moeder stapte in januari 2019 naar de politie om aangifte te doen. Het meisje werd een paar dagen later zelf ook verhoord. De man uit Odoorn was een huisvriend van hen. Hij kende ze via vrienden die bij het meisje en haar moeder in de straat woonden in een ander dorp in de gemeente Borger-Odoorn.

Logeren

In het gezin waren veel problemen en het meisje zocht destijds veel steun bij de man uit Odoorn. Ze had al eens eerder bij hem gelogeerd, maar toen sliep hij op de bank en zij in zijn bed. In december 2018 was de man volgens haar twee keer 's nachts bij haar in bed gekropen, had hij haar uitgekleed en misbruikt.

Uit een chatgesprek via Skype tussen de man en het meisje van begin januari 2019 concludeert de officier dat het daarna nóg een keer is gebeurd. In het gesprek praten de twee uitgebreid over seksuele handelingen. "Uit het dossier zou je kunnen opmaken dat het meisje verliefd op u was", zei de aanklager. "Was ze ook", reageerde de verdachte geïrriteerd. "En daar heeft u misbruik van gemaakt", aldus de officier.

Psychische problemen

De impact van het misbruik op het meisje was groot, vertelde de officier, die een stuk voorlas uit de slachtofferverklaring die haar moeder had geschreven. Het meisje heeft psychische hulp gekregen en heeft die nog steeds. De aanklager vindt dat ze recht heeft op ruim 6.000 euro schadevergoeding. Ook eiste hij een contactverbod van vier jaar tegen de man.

Ook de man uit Odoorn heeft psychische hulp gezocht, vertelde hij. Volgens hem worden hij en zijn familie bedreigd door de familie van het meisje. Verder heeft hij het erg zwaar gehad, omdat hij lang heeft moeten wachten op de strafzaak. Hij was in de rechtszaal vooral boos.

'Geen verantwoordelijkheid'

"Ik heb me echt moeten inhouden, want ik heb me gestoord aan de houding van de verdachte", zei de officier geïrriteerd. "Hij neemt op geen enkele manier verantwoordelijkheid, maar schuift alles af op het slachtoffer, terwijl hij de verantwoordelijkheid had moeten nemen als volwassene. Volwassenen zijn verantwoordelijk voor de bescherming van minderjarigen. Ook als een meisje verliefd op je is."

Volgens de advocaat van de man uit Odoorn kan het misbruik niet bewezen worden, omdat er behalve de aangifte niet genoeg bewijs voor is. Op 25 februari doet de rechtbank uitspraak.