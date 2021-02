Zuidoost-Drenthe viert carnaval op een alternatieve manier

Door corona zit een klassiek carnaval er niet in, maar in Zuidoost-Drenthe weigeren ze het feest zo maar aan hun neus voorbij te laten gaan. In Barger-Oosterveld, Barger-Compascuum, Weiteveen en Zwartemeer hebben de carnavalsverenigingen een virusproof-programma op poten gezet.

In Zwartemeer speelt niet een praalwagen, maar een auto deze zaterdag de hoofdrol. Als alternatief houdt carnavalsvereniging De Veentrappers namelijk een muziekbingo met een Toyata Aygo als hoofdprijs.

'Kaartverkoop onderschat'

Volgens voorzitter Wim Bos loopt het storm met de kaartjes. "We hebben al meer dan 700 kaartjes verkocht. We zijn er allemaal maar druk mee geweest. Onze goodiebags zijn al helemaal uitverkocht", lacht hij. "We hebben het een beetje onderschat."

Bij het sportpark van De Zwartemeerse Boys wordt deze week een soort drive-through aangelegd waar mensen de goodiebags en bingokaarten kunnen ophalen. Zaterdagavond wordt via een livestream op YouTube alle prijzen vergeven.

Barger-Compascuum

In Barger-Compascuum wordt als vanouds een gala-avond georganiseerd. "Maar wel zonder publiek", vertelt voorzitter Manfred Bos van Het Stiekelzwien. "Vrijdagavond treden onze Stiekelartiesten live op in café De Buuf en dat zenden we live uit via onze website. De line-up bestaat uit zingende dorpsbewoners. Qua talent zijn we als dorp goed bedeeld", aldus Bos.

De toeschouwers vieren vanaf de bank het feestje lekker mee. "Iedereen kan een pakket met confetti, slingers en een feestmuts ontvangen om gezellig mee te doen." Het vertrouwde rondje langs zieken en ouderen wordt op zondag gewoon gemaakt.

Bovendien is er ook een praalwagen te zien in het dorp. "Op de dam plaatsen we een kar met daarop een gigantisch achterwerk met een spuit er in. Dat past wel bij dit bijzondere jaar."

Weiteveen

In Weiteveen twijfelden ze in eerste instantie of het door corona wel verstandig was om met een alternatief programma op de proppen te komen. "Uiteindelijk hakten we de knoop door met een verloting", aldus Erik Blaauw van De Dordouwers.

20 februari maken deelnemende inwoners kans op vele prijzen met als uitsmijter een tv. Blaauw baalt wel dat een virus uitgerekend dit jaar roet in het eten moet gooien. "Vanwege het 45-jarig bestaan van onze vereniging wilden we eigenlijk flink uitpakken. Dus de teleurstelling overheerste aanvankelijk wel." Dankzij de verloting wordt het toch nog een feestje, alleen niet op de manier die de Dordouwers aanvankelijk voorzien hadden, aldus Blaauw.

Online carnaval

In Barger-Oosterveld is er dit jaar geen grootschalig Flintfest in een tent, maar wordt zaterdag 20 februari een online carnaval gehouden. "Een avondvullend programma", zegt Mark Siekman van carnavalsvereniging De Zeskante Steen. De vereniging organiseert dat samen met de kroegen. "Buurman & Buurman en De Dikdakkers treden op. We hebben een bingo." De deelnemers krijgen daarnaast een goodiebag met carnavalsgadgets en andere benodigdheden voor het online carnaval.

Ook in Barger-Oosterveld gaat het ziekenbezoek gewoon door. "Met een fruitmand langs de deur. Normaal gaan we naar binnen, maar dit jaar niet vanwege de corona", legt Siekman uit. "We gaan het bij de deur afgeven." Daarnaast krijgen alle leden van de carnavalsvereniging een attentie. Ook is er een droge worsten-actie gehouden.

'Beste bijdrage aan maatschappij is om nu niks te organiseren'

In Emmer-Compascuum wordt er niks georganiseerd. "We wilden een live-avond houden", zegt Frank Berendsen, voorzitter van De Kainbongels. "Maar hier kregen we geen toestemming voor. Als je alle regels bekijkt, is een bingo-balletje draaien het enige wat mag. En dat willen we niet, want we willen wel bepaalde kwaliteitsstandaarden hanteren voor onze leden."

"De beste bijdrage aan de maatschappij, is om momenteel niks te doen", vervolgt Berendsen. "We moeten ons nu focussen om het probleem, het coronavirus, opgelost te krijgen en daarna komt de rest wel weer. We richten ons vizier nu op februari volgend jaar. En hopen dat we dan weer een mooi feest kunnen geven." Wel wordt het dorp opgeroepen om de carnavalsvlaggen op te hangen. Ook staan de borden van Kainbongelstad bij de in- en uitgang van het dorp.