IJsvereniging Dalen: 'Blik vooruit, ijsbaan zondag weer open'

Bestuurslid Erik Ruinemans ging dinsdagavond met zijn collega's een kijkje nemen bij de baan en schrok van de ravage. "We dachten 'wat is hier in godsnaam aan de hand?' We hadden even geen idee wat we moesten doen."

Ruinemans en de andere bestuursleden waren pas net aangetreden. De vorige bestuurders wilden de baan niet openen in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Ruinemans en zijn collega's zien het wel zitten en draaien dinsdagmiddag meteen de waterpomp open.

Aan de slag

"Toen we de vernielde ijsbaan zagen, hadden we zoiets van 'wat hebben we onszelf op de hals gehaald'. Gelukkig zijn bereidwillige ondernemers uit het dorp aan de slag gegaan om de baan weer een beetje vlak te maken", vertelt Ruinemans. "Ook andere sportverengingen hebben spontaan hun medewerking aangeboden."

Erik Ruinemans doet zijn verhaal bij de vernielde ijsbaan (artikel gaat verder onder video):

Het bestuur weet wie met de trekker over het ijs is gegaan. Ruinemans: "Ik heb hem er zelf voor die tijd nog over gesproken. Hij dacht dat het misschien goed was om de sneeuw eraf te halen. Toen hebben wij gezegd dat hij dat beter niet kon doen. Het was zo nat dat hij met zijn trekker door het ijs kon zakken. Maar het schijnt dat hij toch geluiden heeft opgevangen dat hij het wél kon proberen. Dat heeft hij dus ook gedaan, maar toen zag hij ook wel in dat het misging."

Spijt

Een dag later had het bestuur opnieuw contact met de bestuurder van de trekker. "We kwamen hem toevallig tegen in het dorp", aldus Ruinemans. Over hoe dat gesprek gegaan is zijn beide partijen het niet helemaal eens, maar ze hebben besloten een streep onder het incident te zetten. "Volgens mij had hij er ook wel spijt van", denkt Ruinemans. "We hebben het er nu met elkaar over gehad en het is goed zo. Het boek is nu gesloten."

De vereniging hoopt dat er zondag geschaatst kan worden. "Het belangrijkste is dat de kinderen kunnen schaatsen. Daar draait het om", zegt Ruinemans. "Ook al kunnen ze maar één dag schaatsen. De kinderen is door corona al zo veel ontnomen."

