MHBOS: De blunder van Bentum

Als een appje met het verzoek de inbox van de 27-jarige Bentum bereikt, voelt hij de bui al hangen: "Ik weet precies waar je het over hebt, haha." Ondanks het feit dat de vlugge flankenflitser een modderfiguur slaat, is hij sportief en bereid om mee te werken.

'Gaat het zo rap mis'

Op vijf meter van het doel mikt Bentum vier meter naast. Als hij op de plek des onheils staat, schiet het moment nog eens door zijn hoofd: "Als je hier dan staat, denk je wel: het is best knap dat je deze nog naast schiet. Hoe krijg je het eigenlijk voor elkaar? Het is toch bijzonder dat het zo naast kan gaan. Gaat het zo rap mis."

Dat het gefilmd is, doet hem wel iets: "Als je de gelijkmaker op je voet hebt in zo'n wedstrijd en je doet dat ermee, dan is dat niet best. Dat doet je wel wat, vooral omdat het gefilmd is." Maar wakker schrikken doet hij er nu niet meer van. "Dat heb ik wel een tijdje gehad."

Polletje

Bentum bekijkt de beelden voor de zoveelste keer en dan valt hem iets op: "Er zit misschien ook nog wel een polletje in, denk ik. Hij stuit nog een beetje op, zo lijkt het." Geeft hij nou een polletje de schuld? Het antwoord is nee. Bentum steekt z'n hand in eigen boezem: "Het leek even zo, maar nee. Het komt toch door mezelf."

Leven niet voorbij

De aanvaller bewijst bovendien dat een misser op televisie nog niet hoeft te betekenen dat het einde carrière is. De geboren Veendammer vertoont zijn kunsten inmiddels bij derde divisionist Harkemase Boys: "Ik hoop dat we de stap richting de Tweede Divisie nog kunnen zetten, maar dan moeten we eerst weer voetballen. Het is een mooi en uitdagend niveau. En zo blijkt maar weer dat het leven niet voorbij is na zo'n flater op TV."

