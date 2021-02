FC Emmen schrijft zwarte cijfers maar corona baart zorgen

In een speciale uitzending presenteerde FC Emmen vanavond zwarte cijfers. De club behaalde over het seizoen 2019/2020 een winst na belasting van 829.000 euro. Over het lopende seizoen is FC Emmen minder optimistisch. Corona hangt als een donkere wolk boven de club.

Bestuurslid financiële zaken Frank Maatje schoof als eerste bij ESPN-commentator Leo Oldenburger en RTV Drenthe-verslaggever René Posthuma aan. "Het is moeilijk aan te geven hoe de club er nu voorstaat", zegt Maatje. "We hebben over het seizoen 2019/2020 winst behaald, maar over het lopende seizoen ben ik een stuk minder positief." Net als veel andere bedrijven heeft ook FC Emmen te lijden onder corona.

"Sinds maart vorig jaar, toen het seizoen door corona werd afgebroken, is alles anders. Sindsdien teren we in op de spaarpot en ik ben heel blij dat we die hebben", vervolgt Maatje. "Het is te hopen dat er snel weer perspectief komt om het stadion te bezoeken. Anders gaan mensen twijfelen om hun seizoenkaart of het sponsorcontract te verlengen."

Afzien compensatie belangrijk

FC Emmen heeft voor de supporters en sponsoren een compensatieregeling voor de wedstrijden die niet bezocht kunnen worden. Als iedereen hiervan gebruik maakt, kost dat de club elke wedstrijd tussen de 150.000 en 175.000 euro. Maatje hoopt dat veel mensen de compensatieregeling dan ook links laten liggen. "Want dit soort bedragen is op geen enkele manier op te vangen door kosten te besparen. Ik hoop dus dat veel mensen de club willen blijven ondersteunen door af te zien van de compensatie, zodat we volgend seizoen met een schone lei kunnen beginnen."

Dat is ook de hoop van commercieel directeur Ben Haverkort. "We zijn op dit moment onze sponsoren aan het bezoeken om de compensatie te bespreken. We hebben meer dan de helft van de sponsoren bezocht en 90 procent heeft aangegeven wel af te willen zien van de compensatie van de stoelen."

Haverkort zou dolgraag zien dat er snel weer publiek in het stadion mag komen. "Ook al zijn het eerst maar 2.200 toeschouwers, maar dan kan je weer dingen organiseren en heb je weer perspectief, want aan lege stadions moet snel een eind komen."

Minder vrienden

Als laatste schoof vanavond bestuursvoorzitter Ronald Lubbers aan tafel. "Het is minder leuk om dit jaar voorzitter van Emmen te zijn, maar dat hoort er ook bij", vertelt Lubbers. "Ik heb wat minder vrienden dan de afgelopen twee jaren. En ik heb minder app-verkeer."

Lubbers is openhartig over de winterse transferperiode. "Het was lastig om in deze situatie spelers aan je te binden. Vorig seizoen was het makkelijker om spelers te overtuigen. Nu kijken ze toch meer naar de ranglijst en daar staan we onderaan. Een paar interessante spelers haken toch af, als je weer verliest."

Na enig aandringen doet Lubbers uit de doeken wie de gedroomde aanvallende versterking was. "Charlie Benschop was de beoogde spits. Hij is een grote kerel die het elftal beter kan laten voetballen. We hebben goede gesprekken gevoerd en hij leek ook te willen. Maar hij bleef uiteindelijk toch twijfelen en toen ook zijn club moeilijk ging doen hebben we een deadline gesteld en ging het niet door. Ook hebben we met Jürgen Locadia gesproken. Dat leek de goede contact op te gaan, maar op het einde bleek het niet haalbaar, omdat zijn zaakwaarnemer FC Emmen geen goede optie vond en dus ging het niet door."

Kritiek en geloof

Na twee mooie jaren krijgt Lubbers dit seizoen voor het eerst met kritiek te maken, maar daar probeert hij zich niet te veel aan te storen. "Je kunt overal wel op reageren, maar dat doe ik niet. Natuurlijk is er wel iets mis gegaan, maar we doen niet zoveel anders als de vorige jaren. En ik heb liever dat de kritiek op mij losbarst dan op de ploeg."

Ondanks de slechte sportieve prestaties staat de positie van trainer Dick Lukkien niet ter discussie. "Natuurlijk heeft Dick ook moeilijke momenten gehad, maar ik zie ook wel dat er oorzaken zijn waarom het minder gaat. Het is best wel verklaarbaar en ik zie ook genoeg goede dingen. Er komen een paar zeer belangrijke wedstrijden aan en ik denk dat het nog steeds kan. Een overwinning kan heel veel losmaken."