Eigenaar De Paap gaat jaar na brand nieuw restaurant bouwen

Entjes wil nog niet te veel details delen over het nieuwe restaurant, maar is blij om te kunnen melden dat er weer een nieuw restaurant komt. Geruchten dat hij een nieuw restaurant wil openen op zijn natuurcamping De Mariahoeve verwijst hij resoluut naar het rijk der fabelen.

Verwoestende brand

Het restaurant brandde op 27 februari 2020 helemaal af. Eén persoon raakte gewond. Direct na de brand ging het gerucht rond dat er brand was gesticht in het restaurant. De politie en het Openbaar Ministerie startten een onderzoek naar brandstichting, maar die zaak werd in augustus geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Sinds de brand staat het eens zo markante pand er als een trieste ruïne bij, met veiligheidslinten en al.

De Paap is al meer dan twaalf jaar in handen van Entjes en het restaurant liep volgens de eigenaar na jaren kwakkelen eindelijk goed. Hij baalde als een stekker dat er nu niets meer van over is. "We stuurden alle eters van de camping erheen. Het liep gewoon geweldig, het was een geweldige kok. Het is jammer dat dit is gebeurd", vertelde Entjes vlak na de brand.

Wanneer het nieuwe restaurant er komt en wanneer het oude pand gesloopt wordt, kan Entjes nog niet zeggen.

