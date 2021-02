Blinde woede maar geen poging doodslag: geen cel voor Assenaar

Geen anderhalf jaar gevangenisstraf, maar 150 uur werkstraf. Daartoe veroordeelde de rechtbank in Assen een 25-jarige man uit die plaats voor ernstig uitgaansgeweld. De man sloeg in juli vorig jaar een vroegere kennis in elkaar tijdens het stappen in Assen.

De straf valt fors lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat komt omdat de officier van justitie poging tot doodslag bewezen vond en de rechtbank niet. Volgens de officier had het geweld kunnen lijden tot de dood van het slachtoffer. De Assenaar deelde twintig tot dertig klappen uit en ook een trap in het gezicht van het slachtoffer.

De rechtbank vindt dat 'het dossier onvoldoende aanknopingspunten biedt' dat de kans bestond dat het slachtoffer door het geweld had kunnen overlijden. De rechtbank vindt poging tot zware mishandeling wél bewezen, maar dat is een minder zwaar misdrijf. Naast de werkstraf, heeft de Assenaar ook vier maanden voorwaardelijke celstraf gekregen.

Breuken in het gezicht

Hij was in de nacht van 19 juli met vrienden aan het stappen toen hij op de Kerkstraat in het centrum een kennis van vroeger tegenkwam. De man daagde hem uit en intimideerde hem, vertelde de verdachte twee weken terug tijdens de rechtszaak. Hij negeerde het eerst, maar toen de man steeds verder ging en begon te schelden, ontstond een gevecht.

Toen hij het slachtoffer naar de grond had gewerkt, gaf hij hem een groot aantal klappen en een trap tegen het hoofd. De Assenaar hield pas op toen hij zélf een trap van een omstander kreeg. Toen ging hij ervandoor. Het slachtoffer moest met breuken in het gezicht naar het ziekenhuis, maar hield geen blijvend letsel over aan het geweld.

'Blinde woede'

"Hij heeft het slachtoffer op de grond gegooid en in blinde woede op hem ingeslagen. Het is een geluk dat hij geen blijvend letsel heeft opgelopen", aldus de rechtbank. Dat de man het uitdagen door zijn rivaal als reden opgaf voor het geweld, vindt de rechtbank niet terecht. "Hij heeft gekozen voor het geweld, maar blijft de schuld bij het slachtoffer neerleggen. Hij ziet de ernst van wat hij heeft gedaan niet in."

Lees ook: