Een privé-ijsbaan: in Noordscheschut kan het

Vol trots laat Hans de ijsbaan zien. "Het begon eigenlijk als een grapje. De ijsbaan in de buurt is in eerste instantie niet open. Samen met wat vrienden uit de buurt kwamen we op het idee om wat leuks te organiseren voor de kinderen."

'Twee dagen mee bezig geweest'

Het aanleggen van de ijsbaan ging niet vanzelf. "We zijn er twee dagen mee bezig geweest", zegt Hans. "Vervolgens hebben we de hele avond gesproeid, maar we weten nog niet zeker of het ijs hard genoeg is. Er zit al een flinke bel onder het ijs. We hopen dat het heel blijft."

De volgende keer pakken ze het anders aan. "De eerste keer dat we het probeerden hadden we nog geen zeil om het water op te vangen. De tweede keer wel. Toen ging het al een stuk makkelijker", aldus Hans. "Het enige probleem is dat we nu nog hebben is dat het ijs schuin loopt. Dat moet de volgende keer beter."

De ijsbaan in Noordscheschut (Rechten: RTV Drenthe / Wouter Westerveld)

Veiligheid

"We hebben het aangelegd voor de kinderen, zodat ze veilig kunnen schaatsen", vervolgt Hans. "Achter onze tuin ligt het kanaal. We vinden het niet veilig genoeg om de kinderen daar te laten schaatsen. Zo te zien heeft nog niemand geschaatst op het kanaal. We hopen dat het ijs morgen hard genoeg is, dan kunnen de kinderen hun schaatsen aantrekken."

Hans is blij met reacties van de omwonenden. "Iedereen vindt het hartstikke leuk", vertelt hij met een lach. "Het is in eerste instantie bedoeld voor de kinderen uit de buurt. Ik hoop niet dat we dadelijk alle mensen uit het dorp ook over de vloer krijgen. Dat wordt vanwege corona wat lastig."

"Nog een aantal laagjes en dan zou het moeten kunnen. En zo niet, dan gebruiken we het zeil in de zomer voor het buikglijden", lacht Hans.