Ecoloog is gek op zegges: 'Er gaat een wereld voor je open'

"Als je kijkt naar de verschillende soorten zijn zegges best ingewikkeld", aldus Rossenaar. "In het begin denk je: 'Help, ze hebben geen mooie bloemen en ze zien er niet uit.' Maar als je je erin verdiept, gaat er een wereld voor je open. Het leuke van deze planten is dat al die soorten op een aparte plek staan; elke soort zegt iets over het milieu van de plek waar hij groeit."

Moeilijk onderscheid

In het dal van het Scheebroekerloopje in de Drentsche Aa groeien twee zegges die moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. "Dit is scherpe zegge, een broertje van de moeraszegge. Toen ik hier rondliep dacht ik eerst dat het wel weer moeraszegge zou zijn. Het zijn allemaal eilanden met moeraszegge, maar deze plant bleek twee stijlen te hebben. 'Yes', dacht ik toen, dan is dat de andere soort en hebben we die nu dus ook gevonden", vertelt Rossenaar.

De planten verschillen ook in de plek waar ze het liefst voorkomen. De moeraszegge staat op nattere plekken. Deze plant heeft diep en kalkrijk grondwater nodig. De scherpe zegge kan op plekken staan die wat meer uitdrogen en komt vaak op plekken voor die vanuit de beek overstromen. En dan heeft de moeraszegge nog een visgraatachtig vliesje dat de scherpe zegge niet heeft. Je moet dus goed kijken om het verschil tussen beide soorten te zien.

Liefde op het tweede gezicht

In eerste instantie was Rossenaar niet gek op de groene kruiden. "Ik liep er met een boog omheen maar later - en ik ben natuurlijk een beetje gek - ben ik het heel leuk gaan vinden. En dan wordt het een sport, dan krijg je er wat mee. Het zijn mijn planten. Mijn favoriet is de blonde zegge. Dat is een heel mooie soort die in blauwgraslanden groeit, met sierlijke, slanke urntjes en een mooie kleur. Dat is mijn topsoort."

