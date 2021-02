Aa en Hunze maakt tempo voor ontwikkelaar vakantiepark Gasselte

Als het aan ontwikkelaar Joost Mellies ligt, opent het nieuwe Hotel & Resort De Hondsrug in de zomer van 2022 voor de eerste vakantiegangers. Daarvoor heeft hij een omgevingsvergunning nodig en het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Twee gemeentelijke procedures die normaal gesproken los van elkaar lopen, maar die worden nu omwille van de tijd samengevoegd. Mellies hoopte dus dat de gemeente een uitzondering voor hem wil maken.

Forse investeringen

Wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) begrijpt dat Mellies zo snel mogelijk wil beginnen met de bouw van het vakantiepark. "We hebben Mellies meer dan eens moeten teleurstellen dat het komen tot wet- en regelgeving toch wel wat lastig is. De ondernemer is al aantal jaren bezig en heeft al fors geïnvesteerd, maar er moet ook een keer geld worden verdiend", zegt Heijerman. Volgens Mellies heeft hij inmiddels 31 miljoen euro gestoken in de ontwikkeling van het park.

De wethouder ziet het resort langs de Bosweg graag komen. Hij wijst erop dat er langs de gehele N34, van Ommen tot De Punt, nog geen hotel staat. "Ik ben er bijzonder blij mee dat er dan bij Gasselte een resort komt. Het moet de blikvanger worden voor het gebied en het past daar erg goed", zegt Heijerman.

Fractievoorzitter Bertus Reinders van CGB heeft er geen problemen mee als er wat meer tempo in de zaak komt. De grootste coalitiepartij werkt graag mee aan het samenvoegen van de bestemmingsplan- en vergunningsprocedure. "Elke week winst helpt enorm bij de realisatie, helemaal als je in 2022 al wil gaan ondernemen. Daar heb ik alle begrip voor." Ook coalitiepartij VVD en oppositiepartij CDA zien geen beren op de weg om ondernemer Mellies wat tegemoet te komen.

Nieuwe bouwnormen 'omzeild'

Kritiek is er met name van GroenLinks, PvdA en D66. De partijen zetten vraagtekens bij de haast, met name omdat daardoor de noodzaak vervalt voor het resort om te voldoen aan de nieuwste duurzaamheidswetten voor nieuwbouw. De wet Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) ging op 1 januari 2021 in, maar door de vroege aanvraag van de omgevingsvergunning hoeft Mellies daar geen rekening mee te houden.

"Die regels worden nu omzeild en daar hebben we moeite mee. Het geeft ons geen goed gevoel. Wij vinden de procedure veel te gehaast", zegt raadslid Lukas Koops van GroenLinks. Het raadslid verdenkt ontwikkelaar Mellies ervan bewust de BENG-regels te ontwijken, al geeft Koops toe dat Mellies wel volgens de spelregels gehandeld heeft. Commissielid Bob Geudeker (D66) snapt ook niet dat die BENG-eisen nu niet gelden. "We willen graag duurzaam zijn en volgens de nieuwste inzichten gaan bouwen, maar waarom mag zo'n visitekaartje aan de oude eisen voldoen?", vraagt Geudeker zich af.

De PvdA heeft 'enorm veel moeite' met de manier waarop de BENG-normen worden omzeild. "Wij juichen de ontwikkelingen in het gebied toe en zien graag dat de initiatiefnemer verder gaat met zijn plannen, maar op het punt van duurzaamheid kruisen wij elkaars pad", zegt raadslid Bert Hadderingh (PvdA). Hij ziet niet in waarom ondernemer Mellies 'voorgetrokken' wordt, terwijl andere ondernemers wel gewoon de standaardprocedure moeten volgen.

'Trekken niemand voor'

Wethouder Heijerman ziet er geen probleem in dat ontwikkelaar Mellies die BENG-normen niet hoeft toe te passen. Dat de oude regels gelden, houdt volgens Heijerman niet in dat er ineens niet duurzaam gebouwd gaat worden. "Ik wil het misverstand ontkrachten dat er leeft dat er zonder BENG geen regels zijn. Voor 1 januari hadden we te maken met de EPC-norm en daarin was duurzaam bouwen al vastgelegd", zegt Heijerman. Hij wijst erop dat de ontwikkelaar alle gebouwen gasloos wil bouwen en zonnepanelen wil plaatsen op de daken.

Heijerman ontkent dat het college de zaak er doorheen wil jassen ten koste van duurzaamheid. Heijerman: "De ondernemer heeft zijn vergunning in 2020 aangevraagd en voor hem gelden dus de regels van 2020." De wethouder wil niets weten van een eventuele voortrekkersrol. Uiteindelijk stemden de PvdA, GroenLinks en D66 tegen het voorstel. De andere partijen stemden voor de uitzondering voor Mellies.

Dormio exploitant

De eigenaar van het nieuw te bouwen resort langs de N34 bij Gasselte wordt hotel- en resortexploitant Dormio Holidays uit Arnhem. Zodra het vakantiepark af is, wordt Hotel & Resort De Hondsrug het eerste resort van dat bedrijf in het Noorden. Dormio heeft momenteel in totaal negen resorts en hotels in binnen- en buitenland. Er zijn vakantieparken in Maastricht en Arnhem en buiten Nederland in Spanje, Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk.

Het resort komt op de locatie van het al lang leegstaande Motel Gasselterveld. Het verpauperde pand van het motel wordt gesloopt en op het terrein komen als het aan de ontwikkelaar ligt 70 vakantiewoningen en een groot hotel-restaurant. Om dat mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan wel gewijzigd worden. De gemeenteraad stemt waarschijnlijk komende zomer over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Dan wordt er ook inhoudelijk over de resortplannen gesproken.

Lees ook: