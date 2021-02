Noordenvelders pal achter eenzame jongeren: 'Depressie neemt toe'

De bijeenkomst is een idee van Geranda de Haan en Anita van der Noord. In een vroeg stadium is ook de Drentse Jongeren Adviesraad betrokken. "Zo willen wij niet over de hoofden van de jongeren praten, maar met hen in gesprek gaan", stelt De Haan. In Jasmin Ensink uit Peize, voorzitter van diezelfde Jongeren Adviesraad Drenthe, vond De Haan een groot voorstander van dit idee. "Ik zie veel jongeren om mij heen die contact missen", zegt Ensink. "Maar voor veel van hen is het lastig om hierover te vertellen. Die drempel willen we verlagen."

Groot probleem

Volgens De Haan is het goed om eens aan te geven dat eenzaamheid niet alleen onder ouderen voorkomt. "Er heerst een vrij stereotiep beeld over eenzaamheid, maar het komt bij iedereen voor. Ook bij jongeren dus."

"Onderzoek wijst uit dat veertig tot zeventig procent van de jongeren zich wel eens eenzaam voelt", schetst De Haan. "Tussen de drie en veertien procent van de jongeren voelt zich chronisch eenzaam. Dat houdt in dat zij vinden dat ze óf te weinig contacten hebben, óf dat ze de kwaliteit van die contacten te laag vinden."

De coronacrisis heeft dit probleem alleen nog maar versterkt, weet Ensink. "Eenzame jongeren zijn er altijd al geweest, maar dat zijn er nu zeker meer. Steeds vaker dealen jongeren met depressie en andere problemen. Het gebrek aan sociale contacten maakt dat alleen maar erger."

Taboe

Waar ouderen het doorgaans al lastig vinden om eenzaamheid bespreekbaar te maken, is dat bij jongeren volgens De Haan nog erger. "We hopen met deze bijeenkomst het taboe er wat af te halen. Dat doen we door juist met scholen, sportcoaches, jongerenwerkers en kerkelijk werkers in gesprek te gaan", zegt De Haan.

Ensink: "De eerste bijeenkomst is met mensen van wie wij verwachten dat zij nu iets kunnen doen aan de problemen. Professionals en vrijwilligers die dicht bij de doelgroep staan. Bij de tweede bijeenkomst willen we vooral de jongeren zelf aan het woord laten."

Dat er een taboe op dit onderwerp rust, wijt De Haan aan de hedendaagse gedachte dat jongeren het perfecte leven moeten leiden. "We willen vaak de schijn ophouden door te stellen dat alles goed gaat en we heel succesvol zijn, maar zo werkt het leven helaas niet", zegt zij. "Het is dan een hele uitdaging om toe te geven dat je niet goed in je vel zit."

Goed voorbeeld doet volgen

De eerste bijeenkomst wordt gepresenteerd door Jolanda van Gerwe van stichting Join Us en de opening wordt verricht door wethouder Jeroen Westendorp. Na de bijeenkomst hopen de initiatiefnemers met een plan te komen om eenzaamheid meer bespreekbaar te maken en de drempel te verlagen.

Als het aan De Haan ligt, volgen ook andere gemeenten in Drenthe het Noordenveldse voorbeeld. "We hopen dat dit idee wordt uitgerold in heel Drenthe, zodat de problemen in de gehele provincie bespreekbaar worden. Ik ben ervan overtuigd dat dit een succes gaat worden. Alleen al het feit dat wij deze bijeenkomst organiseren en daarmee het probleem onder de aandacht brengen, maakt dit tot een succes."