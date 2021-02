Man uit Rolde krijgt celstraf voor verkrachten ex-vriendin

Een 48-jarige man uit Rolde is veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk voor verkrachting van zijn veel jongere ex-vriendin. De man dwong haar meerdere keren tot seks en chanteerde haar met naaktfoto's die nog op zijn telefoon stonden.

Kort na de 18e verjaardag van de vrouw in 2014 kregen de twee een relatie. De man was toen 42. De relatie moest geheim blijven in het dorp en vooral de ouders van de vrouw mochten het niet weten.

Chantage

Toen het begin 2016 definitief uit was, kon de man daar moeilijk mee leven. Hij vond dat de vrouw hem 200 euro moest terugbetalen, omdat hij tijdens hun relatie van alles voor haar had gekocht. Omdat de vrouw zei dat ze dat niet kon - haar moeder hield haar rekening in de gaten en het zou opvallen als ze opeens 200 euro opnam - stelde hij haar voor nog een keer seks te hebben.

Dat gebeurde tussen tot oktober 2018 meerdere keren, omdat de Roldenaar steeds opnieuw over het geld begon. De vrouw liet hem in talloze sms-berichten weten dat ze geen seks meer met hem wilde, maar dan liet hij haar weten dat er nog naaktfoto's van haar op zijn telefoon stonden en hij van plan was die telefoon te verkopen aan iemand anders, die ze dan zou zien.

De vrouw zwichtte meerdere keren voor dat dreigement, maar stapte uiteindelijk naar de politie. De man zei tijdens de rechtszaak twee weken terug dat hij wellicht te lang was doorgegaan, maar dat van verkrachting geen sprake was geweest. Volgens de rechtbank is daar genoeg bewijs voor.

Lagere straf

Omdat de man geen geweld heeft gebruikt en nooit eerder is veroordeeld, legde de rechtbank wel een wat lagere straf op de twintig maanden cel (zes voorwaardelijk) die het Openbaar Ministerie had geëist. De rechtbank benadrukte dat de Roldenaar alleen oog heeft gehad voor zijn eigen lustgevoelens en dat het slachtoffer nog altijd psychische problemen heeft door wat hij haar heeft aangedaan.

De inmiddels 26-jarige vrouw legde tijdens de rechtszaak een emotionele slachtofferverklaring af, waarin ze liet blijken hoe moeilijk ze het er nog mee heeft. "Je hebt mijn leven kapotgemaakt en me beschadigd, fysiek en mentaal. Je wist dat ik het niet wilde en toch ging je door."

