Geen NK marathon: 'Balen, want ik sport niet alleen om te trainen'

"Vandaag ga ik daarom met de kinderen het ijs op. De afgelopen dagen ben ik vooral met mezelf bezig geweest, om klaar te zijn voor een marathon. Die komt er niet, dus ik heb mijn kinderen beloofd om vandaag met hen te schaatsen", vertelt de Hoogevener.

Berga was er naar eigen zeggen helemaal klaar voor. "Eigenlijk was ik met mijn ploeg al begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Maar voor een NK kan ik me heel goed opladen. Maar het mocht niet zo zijn. Dit seizoen is nu echt klaar."

A-status voor marathonschaatsen

De Drentse marathonschaatser zegt dat er in een eerder stadium een fout is gemaakt, waardoor het NK marathon er nu niet komt. "Voor het marathonschaatsen is te laat de A-status aangevraagd." Dat is de topsportstatus van NOC*NSF. "Als we die wel hadden gehad, dan hadden we vanaf december wedstrijden kunnen rijden. Dit moeten we voor volgend jaar wel voor elkaar hebben", zegt Berga resoluut.

'Zonde voor de jonge schaatsers'

Ingmar Berga vindt het vooral jammer voor de jongere topschaatsers. "Als oudere marathonschaatser heb ik het geluk dat ik wel marathons op natuurijs heb meegemaakt, maar voor de jonge schaatsers is dit zonde. We kregen natuurlijk wel hoop op een wedstrijd op natuurijs, dus dit is een dreun op je neus. Het seizoen bestaat nu uit hard trainen en twee skeelerwedstrijden, voor de rest helemaal niks. Ik sport niet alleen om te trainen, ik wil wedstrijden rijden en wedstrijden winnen."

Een wedstrijdseizoen zit er op dit moment dus niet meer in voor de schaatser in Hoogeveen. "We gaan nu weer opbouwen en dan hopelijk met de ploeg volgend jaar nog sterker zijn."

