Steeds meer boeren verkopen zelf aan de consument

Landelijke verkochten in 2017 nog 5700 landbouwbedrijven direct aan de consument of hoogstens via één tussenpersoon. In 2020 was dit aantal gestegen naar 7200. Een tussenschakel kan bijvoorbeeld een restaurant of tuincentrum zijn.

Corona-effect?

Welk effect de coronapandemie op de verkoop 'vanaf het erf' heeft gehad, is nog niet bekend. De meest recente cijfers waar het CBS mee werkt zijn van 1 april vorig jaar. Boeren zagen in ieder geval dat de belangstelling voor winkelen bij de boer toenam. Mensen proberen op die manier drukke supermarkten zoveel mogelijk te mijden.

Het aandeel in Drenthe

De Drentse gemeente waar de meeste boeren direct aan de consument verkopen, is de gemeente Midden-Drenthe. Het gaat daar om 56 landbouwbedrijven. Maar Midden-Drenthe is ook de gemeente met de meeste boerenbedrijven. Relatief gezien is het aantal in de gemeenten Westerveld en Noordenveld het grootst. Daar verkoopt ruim 16 procent van de boerenbedrijven zelf producten.

In de gemeenten Assen en Meppel gebeurt dit juist het minst. Zien hoeveel boerenbedrijven in jouw gemeenten zelf de producten aan de consument verkopen? Kijk dan op het kaartje hieronder.