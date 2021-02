Standplaatstekort zorgt voor woonwagenwoede in Hoogeveen

Marietje Veenstra zegt het onomwonden: "We worden gediscrimineerd. Van alle kanten hebben we het gevoel dat we worden tegengewerkt door de instanties."

Bij elkaar

Aanleiding is een vrijgekomen plek in het kamp. Veenstra zegt dat haar zoon recht heeft op die plek. Hij is 23 jaar en wil graag het huis uit. "Iedereen hier is het ermee eens dat hij de plek ook krijgt", legt Veenstra uit. "Maar de woningcorporatie wil ons de plek niet geven."

De wachtlijst voor de plek is lang, er zijn dus meer kapers op de kust. Maar binnen de woonwagencultuur is het belangrijk dat families bij elkaar blijven wonen. Tegelijkertijd hebben de woningcorporaties een zware kluif aan het huisvesten van alle woonwagenbewoners. Er is te veel vraag en het aantal plekken is schaars.

Gevoelig

Daarnaast ligt het woonwagenbeleid gevoelig. In 2018 is er een wet gekomen die uitsterfbeleid verbiedt. Gemeentes hebben nu dus de plicht om te zorgen voor genoeg huisvesting voor woonwagenbewoners. Hoogeveen heeft 102 staanplaatsen verdeeld over 15 plekken. Tot 2025 zijn er 35 nieuwe plekken nodig om aan de behoefte te voldoen.

"Daarmee willen we tegemoetkomen aan de wens om op een kamp te wonen en niet in een huis", vertelt wethouder Jan Zwiers. "Maar om die plekken te realiseren is tijd nodig, dat heb je niet zomaar voor elkaar."

Verplichtingen nakomen

Maar volgens Veenstra gaat het niet snel genoeg. "We zijn nu bijna drie jaar verder en er is nog steeds geen beleid. Ik zie het niet gebeuren dat ze er 35 kunnen bijbouwen de komende jaren. Voor ons gevoel is er nog steeds een soort uitsterfbeleid aanwezig."

Wethouder Zwiers is echter optimistisch, en wil graag de samenwerking met de woonwagenbewoners aangaan. "Zodat de gemeente haar verplichtingen kan nakomen."

Lees ook: