Boswachter verwacht topdrukte in De Onlanden: 'Ik houd m'n hart vast'

Zwiers waarschuwde dat het ijs in het natuurgebied volstrekt onbetrouwbaar is (Rechten: RTV Drenthe / Fred van Os)

Eerder deze week zakte een schaatser al door het ijs bij De Onlanden. Zwiers waarschuwde daarop dat het ijs in het natuurgebied volstrekt onbetrouwbaar is. "Hier schaatsen zou ik dan ook iedereen afraden. Ik ga zelf de ijzers nog onderbinden, maar dat doe ik elders."

Drukte

Dat het goed toeven is in De Onlanden, weet Zwiers als geen ander. Het zou hem dan ook niet verrassen als er dit weekeinde een 'golf mensen' richting het natuurgebied komt. "Ik houd m'n hart vast", zegt hij. "Zo'n grote groep mensen kunnen wij als boswachters van natuurgebieden niet managen. De mensen moeten zelf rekening met elkaar en de natuur houden."

Boswachters in Drenthe zijn momenteel druk bezig met het treffen van maatregelen om beverburchten en vogels af te schermen van toekomstig publiek. "Onze taak is om voor de natuur te zorgen en dus niet eventuele verkeersdrukte komend weekend in goede banen te leiden", zegt Zwiers lachend. "We zijn boswachters, geen verkeersregelaars."

Dieren mak en kalm door kou

Volgens de boswachter worden veel dieren heel erg mak en kalm door de kou. Dat maakt dat ze wel beter op de foto te zetten zijn. "Gisteren zag ik dat nog in De Onlanden gebeuren. Er stond een man of tien met een fotocamera bij elkaar. En ja hoor, daar zat een ijsvogel in het riet. Deze ijsvogel had daar op zich geen last van, maar het is beter om de dieren die het zwaar hebben met rust te laten. Ik heb de mensen bij die ijsvogel wel even uitgelegd waarom het dier daar zo rustig bleef zitten, dan doe ik wel aan een soort van educatie", vertelt de boswachter van het gebied.

'Ga los in eigen tuin'

Zwiers stelt dat wandelaars en natuurliefhebbers vooral naar De Onlanden kunnen komen, mits ze daarbij respect hebben voor de natuur. "Ik zou zeggen: kom vooral en wees welkom! Voor de echte Siberische kou zit je hier beter dan in het bos."

Als tip geeft hij mee om uit de buurt te blijven van wakken in het ijs. "De kans is groot dat daar dieren zitten die zich koest houden. Zij moeten vooral met rust worden gelaten", stelt Zwiers. "In deze tijd hebben ze al hun energie nodig om de winter te overleven. Vogels verliezen per nacht tien procent van hun lichaamsgewicht. Dat geeft wel aan hoe heftig deze periode voor de dieren is. Daarom moedig ik eenieder aan vogels bij te voeren in eigen tuin. Ga vooral los! De vogels zullen je erg dankbaar zijn!"