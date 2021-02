Extra tijd om mollen te tellen vanwege de sneeuw

Vanaf komende zaterdag 13 februari kun je meedoen. Het doel is om de verspreiding van de mol in beeld te brengen. Dit jaar hoopt de organisatie vooral meer te leren over het voorkomen van de dieren in stedelijke gebieden. De verzamelde informatie wordt opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

Meedoen

Deelnemen aan de mollentelling is niet moeilijk. Heb je een mol of een molshoop gezien? Geef dan de plek, de datum en het type waarneming door via het mollenmeldpunt of, als je het in de tuin gezien hebt, via Jaarrond Tuintelling. Loop je een veld met molshopen tegen het lijf, maak dan een schatting van het aantal hopen en geef dit getal door via het mollenmeldpunt.

De mol zie je zelf niet zo snel, zijn sporen wel. (Rechten: Wesley Overman)

Stadse mollen

Overal waar de grond geschikt is om in te graven, komt de mol voor. In loofbossen en graslanden, in tuinen, parken en boomgaarden. Als de bodem maar niet te zanderig is, te vochtig, te zuur of te vol met stenen. Een andere voorwaarde is de aanwezigheid van voldoende sappige regenwormen. Weinig is nog bekend over de hoeveelheid mollen die in de stad voorkomen. Daarom roept de organisatie vooral op om waarnemingen in steden en stadsparken door te geven.

Ondergronds

Een mol is zowel overdag als 's nachts actief en brengt een groot deel van zijn leven onder de grond door. Het dier leeft alleen in zijn eigen gangenstelsel en zal het territorium verdedigen tegen opdringerige soortgenoten. Tussen februari en april gaat de mol op zoek naar een vrouwtje. Hij graaft lange, oppervlakkige gangen totdat hij haar gevonden heeft. Tijdens het graven ontstaan de molshopen, en in deze periode verschijnen dan ook meer molshopen dan in de rest van het jaar.

Winterweer

Sneeuw, vorst en ondergelopen natuurgebieden maken het er niet makkelijker op voor de mol. Het dier vlucht voor het water of duikt dieper de grond in om aan de kou te ontkomen. Eerder aangelegde voedselvoorraden houden de mol in leven maar hij vindt ook nieuw voedsel, dat immers ook dieper in de bodem zit. Het zoeken van vrouwtjes komt in het geding omdat de mol zich niet aan de oppervlakte kan ophouden. Maar ook in de sneeuw kunnen mollen molshopen maken. Een voordeel voor de tellers omdat die extra goed zichtbaar zijn.

Lees ook: