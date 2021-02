Voetbal in de ijskou: wisselspelers FC Emmen mogelijk achter glas

"Het is bijna niet voor te bereiden, het wordt -13 tot -15 graden heb ik gehoord", zegt trainer Dick Lukkien. "Ik heb gezegd tegen de spelers dat ze er op hun eigen manier mee om moeten gaan. De ene wil een maillot aan, de andere juist niet. Sommige zie ik met korte mouwen spelen in de kou, het is in ieder geval zaak om het lichaam te laten wennen en een goede warming-up te doen."

De wedstrijd stond gepland voor 20.00 uur vanavond, maar is vanwege kou vervroegd naar 18.45 uur.

Wissels

Wennen aan de kou is makkelijker als je op het veld staat. Stilzittende wisselspelers zullen de kou heel anders ervaren dan hun teamgenoten op het veld. Mogelijk wordt de bank daarom ingeruild voor een warmer plekje binnen. "Dat ga ik overleggen met clubarts Dick Grootoonk en de medische staf. Het is toch anders dan de wedstrijden hiervoor, omdat het écht koud gaat worden."

Maar binnen zitten, naar buiten voor een warming-up, toch weer naar binnen omdat een invalbeurt niet nodig blijkt en later alsnog invallen. Het klinkt niet ideaal, als je aan de kou wil wennen. Vraag is dus of Lukkien spelers preventief laat warmlopen, zoals trainers dat vaak laten doen. "Voor alles valt wel iets te zeggen. Die wisselingen kunnen dodelijk zijn verwacht ik. Dat moet je niet te veel doen. Maar je moet ook niet vernikkeld zijn op het moment dat je erin moet", zegt Lukkien. En dus wordt er in Waalwijk ter plekke gekeken wat het beste werkt.

Voorbereiding

De groep trainde afgelopen week rond half drie, in het winterzonnetje was het prima te doen in de Oude Meerdijk. Andere omstandigheden dus dan vanavond. Waarom niet op een kouder moment de wei in? "Als je 's ochtends zou trainen, dan is het glad, omdat het 's nachts best wel vriest. En ook tegen de avond als het donker wordt, wordt het weer glad", legt de trainer uit. "Daar wil je geen risico nemen. We trainen om half drie, dat vinden we de beste tijd."

Maar weer of geen weer, FC Emmen heeft niet de luxe om te veel bezig te zijn met de randvoorwaarden. Voor Lukkien is er dan ook maar een ding dat telt: punten.

Hoewel hij grapt een lange, wollen onderbroek aan te doen, is kou geen enkel excuus vanavond. "Het is gewoon omgaan met die kou en het belang van die wedstrijd onderkennen en zorgen dat je er klaar voor bent", is hij duidelijk. "De wedstrijd is het hoogste vertier voor mij. Als die goed is en we komen voor dan krijg ik het warm."

