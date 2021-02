Pikante overstap in gemeente Borger-Odoorn: 'Geen vooropgezet plan'

Daarmee komt GroenLinks op twee zetels en krimpt de PvdA van drie naar twee. De reden? "De PvdA en ik zijn vervreemd van elkaar. Ik merk dat mijn politieke idealen meer in lijn zijn met GroenLinks", verklaart Geertsma.

Dat de overstap drie weken na zijn benoeming als raadslid volgt, berust op puur toeval: "Dat is geen vooropgezet plan geweest. In de loop der jaren heb ik veel gesprekken met Pieter de Groot (fractievoorzitter van GroenLinks red.) gevoerd. We hebben elkaar gevonden. De keuze bestaat dan uit los van elkaar blijven opereren of toch de samenwerking aangaan. Op een grote samenwerking tussen de partijen wachten, is voor mij geen optie meer. Daarom dus deze overstap."

Geertsma was al vijftig jaar lid van de PvdA en dus doet de overstap hem pijn: "Natuurlijk heb ik deze keuze gemaakt met pijn in het hart. Ik heb er heel lang en diep over nagedacht. Zoiets gaat niet over één nacht ijs." Hij kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe partij: "Pieter en ik gaan er een mooi feest van maken."

Fractievoorzitter Zwiep is niet te spreken over de switch (Rechten: PvdA Borger-Odoorn)

'Knap waardeloos'

Voor PvdA-fractievoorzitter Henk Zwiep kwam de mededeling van Geertsema als donderslag bij heldere hemel. "Donderdag ontving ik van hem een appje waarin hij zijn overstap bekendmaakte. Ik heb hem meteen gebeld, maar zijn besluit stond vast. De deur zat dicht en de sleutel was weggegooid." Over de motivatie tast Zwiep vooralsnog volledig in het duister. "Hij wou het niet over de telefoon toelichten. Dat wil hij nog doen in een persoonlijk gesprek."

Volgens Zwiep is er geen sprake geweest van ruzie of onenigheid over de partijlijn: "Daarom was ik ook volledig verrast." Toch beschouwt hij de hele gang van zaken als 'knap waardeloos.' Volgens de sociaaldemocratische voorman was het wel zo netjes geweest als Geertsma zijn zetel bij de uitgang even ingeleverd had. "Ja, ik beschouw dit gewoon als zetelroof." Desalniettemin koestert Zwiep geen wrok tegen Geerstma. "Als hij morgen wil terugkomen, dan is hij van harte welkom."

De taart heeft gesmaakt bij fractievoorzitter Pieter de Groot (Rechten: GroenLinks Borger-Odoorn)

'Je schiet niet onder elkaars duiven'

Fractievoorzitter van GroenLinks Borger-Odoorn, Pieter de Groot, is vanzelfsprekend zeer content met de versterking van de positie van zijn partij in de gemeenteraad: "Natuurlijk ben ik er ontzettend blij mee als een ervaren rot overstapt naar mijn partij. Met de kennis die hij met zich meedraagt is dit een welkome push voor GroenLinks Borger-Odoorn."

De professionele relatie tussen de twee is in de loop der tijd een vriendschappelijke geworden: "Dat is begonnen bij een schorsing van de gemeenteraadsvergadering, waarin je elkaar kritisch en nukkig aanspreekt, totdat je erachter komt dat de ander over veel kennis beschikt. Dan ontstaat er wederzijdse waardering."

Op 28 januari stuurt Geertsma een appje naar De Groot: "Daarin stond een screenshot van het feit dat hij zich aangemeld had als lid van GroenLinks. Dat was een verrassing voor mij." Evenals de officiële overstap die Geertsma maakt bij De Groot ook als verrassing komt: "Hij heeft wel eens gezegd dat hij in een lastige positie verkeerde en dat hij onze partij als prettig zag."

Daar doet De Groot naar eigen zeggen niets mee om één simpele reden: "Ik kan goed met iedereen in de gemeenteraad. Je wilt niet onder elkaars duiven schieten. Dat is de politiek me niet waard. Ik wil mensen in de ogen kunnen kijken. Van zetelroof is absoluut geen sprake, dat is een grote partij onzin."

Toegestaan

Een dergelijke overstap is volgens de Nederlandse kieswet toegestaan. Leden komt de mogelijkheid toe om zich van de partij te splitsen. Vanaf 15 februari zit Geertsma naast De Groot en tegenover Zwiep in de digitale gemeenteraadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Of de PvdA dan dit historische dieptepunt achter zich kan laten, is de vraag. Nog nooit eerder had deze partij zo weinig zetels als nu in de gemeente Borger-Odoorn. In 2010 was het zelfs nog de grootste partij in de Cittaslow-gemeente.