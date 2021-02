171 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Dat is flink meer dan de afgelopen twee dagen, toen er telkens 81 nieuwe besmettingen werden gemeld. Wel konden de cijfers toen nog een vertekend beeld geven, vanwege de sluiting van de coronateststraten afgelopen weekend. Bovendien zijn de mensen die toen niet getest konden worden in de dagen daarna getest, waardoor het totaal nu hoger uitvalt.

De meeste nieuwe coronagevallen zijn in Emmen (52). Daarna volgen Hoogeveen (28) en Coevorden (19). Drie inwoners van onze provincie zijn het afgelopen etmaal opgenomen met coronaklachten. In totaal waren er in Drenthe de afgelopen 24 uur vier sterfgevallen die zijn gelinkt aan het virus. Drie mensen overleden in de gemeente Aa en Hunze, eentje in Coevorden.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 889 (+10) 5 15 (+3) Assen 2012 (+11) 38 12 Borger-Odoorn 969 (+7) 18 (+1) 12 Coevorden 1799 (+19) 40 24 (+1) Emmen 5015 (+52) 85 (+2) 54 Hoogeveen 3074 (+28) 54 36 Meppel 1399 (+7) 20 24 Midden-Drenthe 1209 (+9) 20 23 Noordenveld 818 (+10) 14 20 Tynaarlo 930 (+2) 14 20 Westerveld 521 (+5) 12 11 De Wolden 1110 (+10) 23 19 Onbekend 38 (+1) 0 0

Landelijk

In heel Nederland zijn 4385 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Het aantal sterfgevallen door corona steeg met 66. Dat is vergelijkbaar met voorgaande dagen. In Zeist werd het overlijden van vier coronapatiënten gemeld, het hoogste aantal van Nederland.