Hond zakte door het ijs in Dwingeloo: 'Bevroren honden heb ik nog niet eerder gezien'

Dat het ijs nog lang niet overal dik genoeg is om op te staan, werd gisteren in Dwingeloo pijnlijk duidelijk. Het ijs van de visvijver bleek zelfs niet sterk genoeg om een hond te dragen. De brandweer had hulp van een duikploeg nodig om het dier uit de benarde situatie te redden. Toen dat eenmaal was gelukt, werd de hond naar een dierenarts gebracht.

"Hij is gister bij ons geweest de hele middag en weer lekker opgewarmd", zegt Renate Masselink van Dierenartsenpraktijk Dwingeloo Appelscha. "Het gaat nu weer goed met hem en hij is weer lekker thuis bij de baasjes."

Het is geen standaardklusje in de wintermaanden, het helpen van een bevroren huisdier. "Ik heb dit niet eerder meegemaakt", zegt Masselink. "Je ziet wel vaak in de zomer honden die oververhit zijn, maar bevroren heb ik nog niet eerder gezien."

Dierenbescherming geeft tips

Over het algemeen kunnen honden prima tegen de kou. "Maar ze voelen die wel. Buiten is het belangrijk dat ze goed in beweging blijven. Daarnaast kan het slim zijn om de voetzolen van de viervoeter in te smeren met vaseline of een ander beschermend middel", tipt de Dierenbescherming.

Katten zijn vanwege hun dikke vacht in principe goed beschermd tegen het winterweer, al houdt niet iedere kat van sneeuw. Maar voor zowel honden als katten geldt dus dat het goed opletten geblazen is op plekken waar ijs ligt. Ze kunnen de sterkte vaak niet goed inschatten. Een andere bedreiging is strooizout. Als een dier dat oplikt, kan dat leiden tot een zoutvergiftiging. Voor honden is schone sneeuw eten ook niet goed. Ze kunnen daar maag- en darmklachten van krijgen.

Ezels en geiten

Niet ieder dier kan goed tegen de kou. De Dierenbescherming raadt bijvoorbeeld aan om geiten en ezels naar binnen te halen. Hun vacht is niet waterdicht. Ook kippen kun je beter niet blootstellen aan de vorst. "Hun kammen en lellen kunnen bevriezen en dat is niet prettig." Over schapen, koeien en paarden in de wei hoeven mensen zich geen zorgen te maken.

Een konijn dat normaal buiten in een hok zit tijdelijk in huis halen is niet raadzaam, meldt de Dierenbescherming verder. "Ze kunnen ziek worden van grote temperatuurverschillen. Zet je konijnen liever even in de de schuur. Als het niet zo erg vriest, kunnen ze in principe prima buiten blijven staan. Zorg voor extra stro, zodat ze zich daarin kunnen nestelen."