Geen nieuwe coronabesmettingen in gevangenis Veenhuizen

In gevangenis Esserheem in Veenhuizen zijn geen nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten.

Vorige week donderdag werd bekend dat twee gedetineerden het coronavirus hadden. Het ging om één gevangene van de ZBBA-afdeling, waar gedetineerden de laatste fase van hun straf uitzitten, die tijdens een weekendverlof positief werd getest. Ook een gevangene op de afdeling zelf bleek besmet te zijn.

Daarop werd besloten alle 23 gedetineerden op die afdeling acht dagen in quarantaine te plaatsen. Dat betekende dat ze het grootste deel van de dag op hun eigen cel moesten blijven. Uit nieuwe coronatests blijkt dat er geen nieuwe besmettingen zijn vastgesteld onder gevangenen en personeel.

Gedetineerden mogen weer aan het werk en op verlof

"Het reguliere programma op de Zeer Beperkt Beveiligde Afdeling is met ingang van vandaag weer opgestart. Dat betekent bijvoorbeeld dat de gedetineerden, die in de laatste fase van hun straf zitten, weer buiten de muren van de penitentiaire inrichting aan het werk kunnen en met weekendverlof mogen", zegt plaatsvervangend vestigingsdirecteur Ingmar Klooster. "Uiteraard blijven voor de gedetineerden, net als dat voor iedereen geldt, wel de strenge coronamaatregelen van kracht."

Klooster beseft dat de quarantaine in een gevangenis extra beperkend is. "In een gevangenis, waar mensen verblijven die hun vrijheid kwijt zijn, betekent een coronabesmetting een nog verdere beperking van de toch al kleine wereld. Gelukkig is dat ongemak nu voor bijna iedereen weer voorbij."

De gedetineerden die het coronavirus hadden opgelopen, zijn nog herstellende. De gedetineerde die positief werd getest tijdens zijn verlof zit in thuisquarantaine. Hij moet zich weer melden in de Esserheem als hij beter is. De andere gevangene zit nog in quarantaine in zijn cel.

