Na heftige coronatijd richt Hurry-Up zich op strijd om landstitel

"Het is maar een kleine competitie van vijf ploegen. Dus als je drie wedstrijden op rij verliest, ben je dood", zegt trainer Joop Fiege resoluut.

De vijf Nederlandse ploegen, die normaal uitkomen in de BENE-League, nemen het daarin tegen elkaar op. Buiten Hurry-Up gaat het om Aalsmeer, Bevo, Lions en Volendam. De club uit Zwartemeer speelde voor de lockdown al twee wedstrijden in deze play-offs. Hurry-Up won op 4 september van Volendam en verloor op 12 september van Lions. Daarna sloeg corona hard toe binnen de ploeg.

'Het is geen griepje'

"Een van onze spelers was er écht goed ziek van. Ondanks dat het zo'n jonge vent is. Dan kijk je er toch even anders naar. Het is geen griepje. Dat is wel duidelijk", reageert Fiege. Ook voor speler Ronald Suelmann was het een spannende periode. "Ja, dat was best heftig. Ik had een zwangere vrouw thuis. Zij zat in de laatste fase en dus was het ook gevaarlijk om corona te krijgen. Ik raakte toen ook nog zelf besmet maar gelukkig had ik maar weinig klachten en is het allemaal goed gekomen."

De mannen trainen nu, net als anders, vier avonden per week. Van half zeven tot kwart over acht. Zo kan iedereen voor de avondklok weer thuis zijn. De spelers vallen onder het topsportprotocol van het NOC*NSF en worden twee keer per week getest. Op dinsdag en op vrijdag.

Kantine is teststraat

Vanaf zes uur druppelen de eerste spelers binnen. De kantine is omgebouwd tot teststraat. In afwachting van de uitslag zitten de spelers allemaal op anderhalve meter van elkaar. Manager Manuel Kremer noteert de uitslag en de temperatuur van de spelers. "Ik verzamel de gegevens en die stuur ik op naar het NHV. Als dat klaar is, kunnen we trainen." Sinds de hervatting van de training op 11 januari zijn er geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd.

Kremer hoopt dat Hurry-Up meer wedstrijden dan alleen de zes resterende play-off wedstrijden zal gaan spelen. "Er bestaat nog een mogelijkheid dat we daarna nog in poules gaan spelen of zelfs een dubbele competitie gaan draaien. Maar het belangrijkste is dat we nu gaan beginnen", verklaart Kremer.

Geen oefenwedstrijden

De voorbereiding van acht weken ziet er, vanwege corona, in ieder geval anders uit dan normaal. "Anders speel je tien tot veertien wedstrijden in de voorbereiding. Nu nul. Je hebt natuurlijk maar een heel klein groepje waar je uit kan kiezen. Dus dat wordt nog wel een uitdaging", zegt trainer Joop Fiege. Ook buitenlandse ploegen zijn niet happig om tegen Hurry-Up te oefenen.

Als alles volgens plan verloopt wordt de strijd om de landstitel in het weekend van 6 en 7 maart hervat.