Actiegroep Hoofdweg Eelde: 'Enquête over herinrichting is sturend'

De herinrichting van de Hoofdweg in Eelde is al heel lang een discussiepunt (Rechten: Google)

De actiegroep Hoofdweg Eelde is niet tevreden met de enquête die de gemeente houdt over de herinrichting van de Hoofdweg in het dorp. In die online vragenlijst kunnen inwoners aangeven of zij een 30- of 50-kilometerweg door Eelde willen. Maar de enquête is volgens de actiegroep te sturend en suggestief.

"De gemeente drukt te veel richting de 50-kilometervariant. Die variant wordt zeer duidelijk als voorkeursvariant gepresenteerd", zegt Jan Spiekhout namens de actiegroep. De peiling is daardoor volgens hem bij voorbaat al mislukt.

30 versus 50

De enquête is bedoeld om een beeld te krijgen hoe inwoners tegen de herinrichting van de Hoofdweg Eelde kijken. In 2020 kwam het college met een plan voor een 50-kilometerweg door het dorp inclusief bijpassende herinrichting. Maar een aantal omwonenden zag dat niet zitten, ze vreesden te hoge snelheden, trillende huizen door zware harmonicabussen en geparkeerde auto's op de weg of op fiets- en voetpaden.

En dus liet de gemeente een onderzoeksbureau uitzoeken wat de voor- en nadelen zijn van zowel een 30- als 50-kilometerweg en mogen inwoners nu hun zegje doen. "Dit initiatief vinden we goed en past bij de door ons gewenste burgerparticipatie", aldus Spiekhout. Maar daar blijft het zo ongeveer bij qua positieve punten: "De peiling vinden wij inhoudelijk misleidend. Zo staan in de opsomming van de 50-kilometervariant veel voordelen en te weinig nadelen, dit is bij de opsomming van de 30-kilometervariant andersom."

Actiegroep wordt stichting

Spiekhout heeft namens de actiegroep al zijn commentaren opgestuurd naar het college en wacht nu af tot het onderwerp wordt besproken in de gemeenteraad. Ook heeft een aantal leden een stichting gemaakt van de actiegroep. De Stichting Herinrichting Hoofdweg Eelde en Paterswolde heeft volgens Spiekhout als doel het bevorderen van een veilige en goede kwaliteit van wonen en werken aan de Hoofdweg.

"Door het oprichten van een stichting zijn we nu een formeel rechtspersoon in het gesprek met de gemeente Tynaarlo. Ook hebben we door het oprichten van een stichting meer voordelen bij het inschakelen van onderzoeksbureau's en het starten van juridische procedures", aldus Spiekhout.

Neutraal

De gemeente Tynaarlo laat weten het vervelend te vinden dat de peiling als sturend wordt gezien. "Dat is absoluut niet onze bedoeling. Wij hebben zo goed mogelijk een beeld willen geven van beide varianten door middel van omschrijvingen en impressies. Zodat mensen op basis van feitelijke informatie hun mening kunnen geven", reageert een woordvoerder.

Inwoners kunnen tot en met 21 februari de enquête invullen. Daarna zet de gemeente alles op een rijtje om tot een besluit te komen. Wethouder Hanneke Wiersema liet eerder al weten dat de peiling een onderdeel wordt van de besluitvorming. "Maar we luisteren ook naar het advies van onder andere de Fietsersbond, Veilig Verkeerd Nederland, de politie en het ambtelijk advies."