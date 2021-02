Nieuw online tv-kanaal voor en door jongeren uit Assen

Spot TV gaat via de eigen website en op YouTube programma's uitzenden over de actualiteit, lifestyle en evenementen in en rondom de Drentse provinciehoofdstad. Daarmee willen de jongeren laten zien wat er allemaal te beleven valt in Assen.

'Niks te doen'

Vanuit de Asser jeugd klinkt vaak de kritiek dat er niet zoveel te beleven is in hun stad. Er zijn volgens hen niet zoveel feestjes en (sport)evenementen in Assen speciaal voor jongeren. Daarnaast zijn de afgelopen jaren meerdere kroegen in de binnenstad gesloten, waardoor de jeugd aangewezen is op huisfeestjes, buiten hangen of stappen in Groningen.

Oprichter Marten de Ruiter wil op Spot TV laten zien dat er best veel te doen is in Assen en op het nieuwe kanaal moet daar aandacht voor komen. Maar ook is er ruimte voor serieuzere onderwerpen die jongeren bezighouden, zoals depressie, alcohol en de coronamaatregelen. "Het is een platform voor en door jongeren en als redactie gaan we bepalen waar de programma's over gaan. De jongeren zelf doen de interviews, de presentatie en ook het camerawerk en fotografie", vertelt De Ruiter.

'Veel behoefte'

Jongerenorganisatie New Wave is al een tijd bezig om de wensen van jongeren op de agenda van de gemeente Assen te krijgen. Oprichter Stijn Kamphuis van New Wave is blij dat er door Spot TV meer aandacht komt voor waar jongeren het zelf graag over willen hebben.

"Ik denk dat er heel veel behoefte aan is, helemaal nu jongeren weinig kunnen doen en op internet op zoek gaan naar vermaak. We willen daarnaast evenementen gaan organiseren voor jongeren en daar kunnen we op Spot TV promotie voor maken."

De eerste uitzending is vanavond om 20.00 uur te bekijken op de website van Spot TV Assen en het eigen YouTubekanaal.

Lees ook: