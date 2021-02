Eredivisie-keepster of advocate? Duivels dilemma voor Charetha Okken

"Het is natuurlijk voor iedereen een droom om in de eredivisie te voetballen. Daar moet je je ook van bewust zijn. Dit is niet voor iedereen weggelegd. Ik ben nu nog jong, dus nu kan het nog. Ik heb het ook heel erg naar m'n zin. Als ik 's morgens op het veld sta, ook al is het koud, dan denk ik: lekker even voetballen", reageert Okken.

'Ze kan vier keer zoveel verdienen'

De 25-jarige rechten-studente is nu bezig met haar afstudeeronderzoek. Ze wil graag advocate worden. Maar die studie valt niet te combineren met een voetbalcarrière in de eredivisie. Ze traint nu iedere werkdag van half negen tot tien huur in Heerenveen. Haar trainer, Roeland ten Berge, vindt het jammer dat hij zulke gesprekken met zijn speelsters moet voeren.

"Sommigen staan tot hun 35e te keepen. Dat zou betekenen dat ze nog tien jaar mee kan. Maar ze heeft een fantastische studie afgerond waar ze waarschijnlijk wel drie of vier keer zoveel mee kan verdienen. Uiteindelijk zou het mooi zijn als deze speelsters gewoon zo snel mogelijk full-prof kunnen worden", zegt Ten Berge. "Dan hoef je zulke gesprekken niet te voeren."

Begonnen bij vv Hollandscheveld

Als meisje van zes meldde Okken zich aan bij vv Hollandscheveld. "Ik wilde niet per se op voetbal. Maar een vriendinnetje zat er ook op. Ik ben begonnen als voetbalster en voor de keepers-positie wisselden we altijd door. Maar toen ik onder de lat kwam te staan zeiden ze: blijf daar maar staan, want dat gaat goed."

Daardoor staat ze sinds haar zevende al in het doel. Inmiddels is ze 25 jaar en binnen het jonge team van de SC Heerenveen Vrouwen een 'oudje'. Tot haar eenentwintigste bleef Okken Hollandscheveld trouw. Ze promoveerde met haar ploeg van de derde naar de eerste klasse.

Tweede Bundesliga

Daarna volgde een transfer naar hoofdklasser Heerenveense Boys. En al na één seizoen was er belangstelling van SV Meppen, dat toen uitkwam in de tweede Bundesliga. Maar dat was even wennen. "Hier is het allemaal een stuk gemoedelijker en gunnen we elkaar meer. Je kunt hier ook gewoon je mening geven en eerlijk zijn. Dat is daar toch anders. Zij houden zich meer afzijdig en laten dingen sneller rusten", verklaart Okken.

De periode in Duitsland maakte haar zowel fysiek als mentaal sterker. Maar bij SC Heerenveen is ze beter op haar plek. Op dit moment staan ze op de vijfde plaats in de eredivisie. De top vier speelt in de kampioenspoule om de landstitel. En dat is het doel van de jonge ploeg.

Coachende rol

In het veld kun je niet om Okken heen. Haar coachende rol valt op. "Dat is iets waar we ook op hameren. Zij heeft het wel van nature in zich om de boel aan te sturen", zegt trainer Ten Berge daarover. "Als één van de aanvoerders is ze ook een verlengstuk van ons als trainers."

De keepster uit Elim is goed in één-tegen-één duels en plukt met gemak hoge ballen uit de lucht. Wat beter zou kunnen is het meevoetballen. "Dat heeft ook te maken met haar kijkgedrag. Tegen topploegen is het belangrijk om snel situaties te kunnen overzien", analyseert Ten Berge.

Oranje?

Als jong meisje maakte Okken ook deel uit van de KNVB-selectie. "Dat was van m'n elfde tot m'n veertiende. Maar ik had toen last van faalangst en maakte het vooral mezelf heel erg moeilijk. Het is jammer dat het er later nooit meer van is gekomen. Maar het zij zo."

Of vertrekkend bondscoach Sarina Wiegman weet wie ze is? "Geen idee, ik heb écht geen idee. Natuurlijk kijk ik naar Oranje. En iedereen die in de eredivisie speelt, droomt daarvan. Maar ik vind het moeilijk om uit te spreken dat ik daar wil spelen. Misschien ben ik daar wel te bescheiden voor", besluit Okken.