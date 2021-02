Carmelcollege Emmen laat leerlingen digitaal Elfstedentocht schaatsen

Alle lessen waren om 10.45 uur vanochtend afgelopen en dat was het startsein voor de schaatschallenge. De leerlingen hebben een brief gekregen met instructies en spelregels. Wie dat leuk vindt, installeert de app, bindt de schaatsen onder en doet mee.

Achter het computerscherm vandaan

"Het is heerlijk weer en iedereen zit deze periode vooral veel achter een computerscherm", zegt rector Louwien Eising. "Daarom hebben we dit evenement bedacht. Voor de leerlingen en ook voor ons als docenten en medewerkers is het heel belangrijk om even lekker buiten te zijn en vitamine D op te doen. We hopen dat dit idee gaat helpen bij een positieve leerprestatie."

Strava

Op Strava heeft de school een eigen club opgericht voor de leraren en leerlingen. De app houdt dankzij de locatie van de gebruiker bij hoe snel je een bepaalde route aflegt. De Elfstedentocht is het uitgangspunt en die route volgt iedereen, maar dat kan ook prima op de Kleine Rietplas in Emmen bijvoorbeeld. De app laat dan op de routekaart zien welk deel de schaatser van de Tocht der Tochten heeft afgelegd.

"Het lukt ook vast niet in een dag en natuurlijk hoeft niet iedereen die tweehonderd kilometer vol te maken", legt sportdocent Liesbeth Damhuis uit. "De bedoeling is om de kinderen te stimuleren om met dit prachtige weer buiten te gaan sporten. En voor de mensen die niet willen of kunnen schaatsen is er de mogelijkheid om een wandel- of fietschallenge te doen."

'Ik ga vandaag honderd kilometer schaatsen'

De leerlingen reageren over het algemeen enthousiast op de challenge. "Lucas kon zich gisteren tijdens de les al niet meer concentreren, omdat hij alleen maar bezig was met schaatsen", lacht Damhuis. Lucas en veel van zijn schoolgenoten zijn vanmiddag dan ook meteen op de Kleine Rietplas in Emmen te vinden.

"Ik ga honderd kilometer schaatsen", zegt hij stoer. Als hij dat voor elkaar krijgt, verdient hij een aantal chocoladerepen van zijn gymleraar Theo Smit.