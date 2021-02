De gasopslag in Langelo houdt Nederland warm in koude tijden

"Ik ben er trots op dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het warmhouden van Nederland", zegt Henk Oosterhuis, operatiesupervisor van de gasopslag in Langelo. "Als ik kijk naar het afgelopen weekend: het was koud was, er stond een harde wind en het sneeuwde. Dan is het bijna topsport wat hier door mijn collega's wordt gedaan om de boel in bedrijf te houden."

Grootste van Europa

"Het is de grootste ondergrondse gasopslag in Europa. We praten hier over een grote en complexe installatie die uniek is in de wereld van de gasopslagen", vult Peter Baas aan, productie teamleider gasopslagen.

In de zomer wordt gas uit Groningen, Noorwegen en Rusland in het opslagveld geïnjecteerd, wat in de winter weer wordt uitgeleverd. Het gas uit Noorwegen en Rusland is hoogcalorisch gas en wordt opgemengd met stikstof, zodat het dezelfde eigenschappen krijgt als het Groningse laagcalorische gas.

Weinig personeel

De gasopslag draait nu op volle toeren en toch zijn er vandaag maar vijf mensen aan het werk, voornamelijk voor onderhoud. Gemiddeld werken hier tien mensen per dag en in de zomer, als het gas wordt geïnjecteerd, kan dat aantal oplopen naar 100 tot 150 werknemers.

"Het is dus heel ver doorgeautomatiseerd en automatisch bestuurd. Het zijn heel mooie ontwerpen om te zien. Er zijn dus eigenlijk vrij weinig mensen nodig om toch zoveel gas te kunnen leveren en zo'n installatie in bedrijf te houden", aldus Oosterhuis.

Albert Wemmenhove loopt dagelijks bij de gasopslag (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Overlast voor omgeving

Albert Wemmenhove uit Steenbergen loopt dagelijks met zijn hond in de buurt van de gasopslag. De Werkgroep Steenbergen, waar hij in zit, inventariseerde al 2600 schadegevallen en daar komen nog steeds nieuwe gevallen bij. "Dat is veel als je bedenkt dat de gasopslag in zijn geheel in de gemeente Noordenveld ligt, die maar iets meer dan 31.000 inwoners heeft."

Hij snapt wel dat de NAM trots is op de installatie. "Terecht, want het is een mooie locatie." Wemmenhove heeft er wel een grote 'maar' bij. "Burgers in Steenbergen hebben er last van. Inwoners kunnen nergens goed terecht. Je kunt schades wel melden, maar je moet eindeloos veel papieren invullen en maar afwachten hoe men beslist."

De NAM wil nu niet op de schade-afhandeling reageren en laat weten daar later op terug te willen komen.