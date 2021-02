3D-printproeftuin Binder in Drenthe van start

Met een druk op de knop van gedeputeerde Henk Brink en ruim 9 ton subsidie van de noordelijke provincies is de proeftuin van start gegaan. Brink vindt dat initiatiefnemer Jan Geerts uit Westerbork z'n nek flink uitsteekt. "Momenteel maakt achttien procent van de bedrijven gebruik van 3D-printen, maar voor de komende vijf jaar verwachten we een toename tot een derde van alle productiebedrijven. We hebben heel veel maakindustrie in Drenthe en in het noorden", zegt Geerts.

Waarom een 3D-printproeftuin?

"Bedrijven moeten nu gaan nadenken over wat ze met het 3D-printen van delen van hun producten willen doen en hoe ze de productie ervan sneller, beter en winstgevender kunnen maken. En natuurlijk de ontwikkelingen van nieuwe toepassingen en producten. Als ze vijf jaar wachten lopen ze niet voor maar achter op de rest", waarschuwt Geerts. "Ik roep bedrijven op om naar ons toe te komen om deze allernieuwste productietechnologie te bekijken en de mogelijkheden te ervaren."

(verhaal gaat verder onder de video)

Hoe werkt Binder?

Bedrijven kunnen lid worden, dat kost 100 euro per maand. Dan kunnen ze gebruik maken van alle expertise en hulp van Binder over 3D-printmogelijkheden. "Ze mogen komen halen, maar ze moeten ook wat komen brengen. Bijvoorbeeld opgedane kennis in hun eigen product waar de 3D-printtechnologie in toe passen. Zo kunnen we die kennis weer delen met de andere deelnemers en kunnen we elkaar helpen en versterken."

De drie noordelijke provincies en de Europese Unie stoppen ruim 9 ton in het project. Gedeputeerde Brink: "Het scholen van de werknemer is de toekomst. Door dit te doen zal het MKB beter voorbereid zijn op de nabije toekomst. Ook het onderwijs kan meedoen. NHL Stenden is al aangehaakt."

Dat scholen en studenten meedoen vindt Geerts ook heel belangrijk. "We moeten technisch personeel niet pas op de werkvloer opleiden voor 3D-printtechnologie als ze er voor het eerst mee te maken krijgen. Het moet aan de voorkant." Brink hoopt dat het een positieve invloed gaat hebben op de Drentse en noordelijke economie en natuurlijk de banenmarkt.

Oorscan bij Dopple Emmen. Van de bewerking van de scan kan meteen een perfect passend audio-oortje geprint worden (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Dopple

Eén van de bedrijven die nu al deelnemer is, is Dopple uit Emmen. Daarin zitten de slimme uitvinders van de bluetooth-techniek die in de jaren '90 Ericsson (later Sony-Ericsson) zo groot maakte. Dopple maakt nog steeds bluetooth-toepassingen. Bijvoorbeeld in op maat gemaakte audio-oortjes. Met de audio-techniek zat het al lang wel snor bij Dopple. Maar er moest toch een snellere en slimmere manier zijn om die oortjes te ontwerpen en maken?

(verhaal gaat verder onder de video)

Metaal 3D-printen

Geerts merkt zelf dat bij zijn eigen bedrijf de introductie van 3D-printen ook al dichtbij is. Hij heeft een bedrijf dat controlemallen maakt voor de auto-industrie en luchtvaart: GeTech. Die mallen moeten op een duizendste van een millimeter nauwkeurig kunnen zijn. Nu worden de onderdelen van die mallen door hypermoderne robots gefreesd en dat blijft ook wel zo, maar Geerts verwacht dat delen ervan straks geprint zullen gaan worden. Gewoon met een 3D-metaalprinter.