Seizoen lijkt ten einde voor FC Emmen na verlies in Waalwijk

Het was alles of niets voor FC Emmen. Tenminste dat was voorafgaand aan het duel in Waalwijk tegen RKC de algemene mening. Het werd niets. De Drentse club verloor door een zeer late goal met 1-0 en lijkt de gang te kunnen gaan maken naar de eerste divisie.

FC Emmen, dat nog altijd zonder zege is, heeft nu zes punten uit 22 duels. Het gat met de veilige 15e plek is nu 13 punten. Het gat naar naar de promotie/degradatieplek is 7 punten, maar de mannen van Dick Lukkien hebben wel twee duels minder gespeeld dan de club op die plek (Willem II).

In negentig minuten dwong Emmen simpelweg te weinig af om aanspraak te mogen maken op een zege. RKC was bovenliggend, zonder goed te spelen, en won uiteindelijk ook verdiend.

Emmen kreeg in de eerste helft één grote kans, maar die was niet besteed aan Ricardo van Rhijn die jammerlijk overschoot. Aan de andere kant waren er meer mogelijkheden. Zo raakte Thijs Oosting (Emmenaar in dienst bij RKC) uit een corner de paal, redde Michael Verrips op een inzet van Ola John en keerde Miguel Araujo tot twee keer toe een inzet op de doellijn (van Daneels en Oosting).

In de tweede minuut na rust had Michael de Leeuw de 0-1 op zijn schoen, maar de captain kon een wereldpass van Keziah Veendorp niet tussen de palen werken. De inzet van de captain ging meters over. Aan de andere kant groeide daarna het aantal kansen voor RKC omdat Emmen slordiger en slordiger werd aan de bal. Verrips hield lang zijn doel schoon, maar moest in de slotminuut van de reguliere speeltijd toch nog vissen. Een snoeihard schot van Ahmed Touba, uit een afgeslagen corner, ging als een granaat tegen de touwen. Lukkien posteerde meteen Nick Bakker als extra spits, maar dat alles of niets spelletje had de oefenmeester wellicht eerder moeten overwegen als ie hier had willen winnen.