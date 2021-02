Jasper Wever door in The Voice of Holland, Jeffrey Kuipers strandt

Wever, die in de vorige ronde alle stoelen wist te laten draaien, mocht het vanavond na een repetitie opnemen tegen Bosschenaar René Jonker. De twee zongen het nummer Zoutelande van Bløf en Geike Arnaert. Hoewel Jonker ook positieve kritieken kreeg, besloot Smit te kiezen voor de onervaren Wever.

Voor een andere Drentse deelnemer, Jeffrey Kuipers, is het avontuur in The Voice of Holland voorbij. De zanger, geboren in Schoonoord en getogen in Hoogeveen, moest het in een repetitie afleggen tegen twee concurrenten. "Het was leuk om mee te maken", blikte de Drent terug op zijn deelname.

In de vorige ronde, de zogeheten 'Blind Auditions', liet Kuipers de stoelen van Ali B, Jan Smit en Waylon draaien. Hij koos voor de laatste als coach. Kuipers is al heel wat jaren actief als zanger. Hij hoopt nog altijd op een échte doorbraak als 'smartsoul-zanger', een combinatie van smartlappen en soul.