Ondernemers zijn lindes aan Emmer Hoofdstraat liever kwijt dan rijk

Als het aan de ondernemers ligt, gaat de bijl zo snel mogelijk in de veelbesproken lindes aan de Hoofdstraat in Emmen. Dat laat voorzitter Willem Meijer van winkeliersvereniging Het Oude Centrum weten.

De bomen staan op de nominatie om gekapt te worden in verband met de opfrisbeurt van de driehoek Hoofdstraat, Derksstraat en de Noorderstraat. Zowel de riolering als de bestrating wordt vervangen. De lindes aan de Hoofdstraat, die zich volgens de gemeente in slechte staat bevinden, moeten ook wijken.

Niet overleven

Enkele inwoners tekenden echter bezwaar aan. Zij stellen dat de bomen nog jaren mee kunnen. Meijer en andere ondernemers zijn deze lindes liever kwijt dan rijk. "Het heeft geen zin ze te laten staan. De aannemer heeft ons laten weten dat ze de werkzaamheden aan de straat niet gaan overleven. Straks zit je over een half jaar met een dode boom, waarbij je weer de straat moet opentrekken. Daar zit niemand op te wachten."

Bovendien vreest hij na verloop van tijd voor vallende takken van een straks afstervende boom. "Die komen bijvoorbeeld terecht op een passant of een auto. Heb je nog meer ellende."

Begin deze maand deed de rechter uitspraak in de zaak van de bezwaarmakers tegen het kapbesluit van de gemeente. De rechter stelde de laatste partij in het gelijk. De tegenstanders van de kap hebben gisteren laten weten bij de Raad van State aan te kloppen. Ook hebben zij een voorlopige voorziening aangevraagd. Dit betekent dat de gemeente niet mag kappen zolang de zaak niet door de Raad is behandeld.

Sneeuw

Woordvoerder Marianne Tiemens meldt dat de gemeente over dat laatste nog geen bevestiging heeft ontvangen van de Raad van State. Feitelijk had de gemeente de bomen al mogen kappen, vertelt ze. "Dat waren we ook van plan, maar vanwege alle sneeuw is het daar nog niet van gekomen."

Afhankelijk van de reactie van de Raad van State en het weer bekijkt de gemeente volgende week of ze alsnog de bijl gaat hanteren.

Elk alternatief onderzocht

Tiemens benadrukt dat de gemeente elk alternatief overwogen heeft. "De bomen verkeren in slechte staat. Bovendien zullen de wortels ernstige beschadigingen oplopen tijdens de werkzaamheden vanwege de vele leidingen en kabels die daar lopen. Herplanting is om die reden ook niet mogelijk."

Ook onderzocht de gemeente of het de riolering een stukje kon omleggen. In dat geval worden aangrenzende gezonde bomen aangetast, aldus Tiemens. "Als er een andere mogelijkheid bestond, dan hadden we dat wel gedaan."

