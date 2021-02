Lukkien: 'We speelden met poep in de broek, onacceptabel'

Want wat de Veendammer oefenmeester voor rust kreeg voorgeschoteld van het elftal dat hij vertrouwen gaf was schrikbarend slecht. "Ik was ontstemd over onze eerste helft. Onacceptabel. We speelden zonder overtuiging en met poep in de broek. Dat mag nooit gebeuren, helemaal niet met het belang van dit duel in het achterhoofd."

Na rust was het volgens Lukkien wel beter, mede dankzij de invalbeurten van Veendorp en Bernadou, maar zakte de ploeg in de laatste 25 minuten wel erg ver terug. "We hadden met Michael dé kans om op 1-0 te komen. Een kans die hij normaal ook maakt. Maar eerlijk gezegd zakte daarna de echte wil om te winnen weer weg. Gek en onbegrijpelijk. Nee, het is geen onwil. Daar ben ik van overtuigd."

Ondanks de penibele situatie weigert Lukkien om degradatie te accepteren. "Nee, je kent me. Dat zou ik nooit doen. Sterker nog, als ik er niet meer in geloof dan zeg ik het ook."