'Lichtje aan, lichtje uit' in de Bentinckslaan in Hoogeveen

Pieter Niemijer uit de Bentinckslaan geeft via de buurtapp het startschot. Hij typt: "Allemaal even knipperen met de lampen, dan weten we dat we er allemaal klaar voor zijn". In de straat ontstaat een paar seconden na het berichtje een heuse lichtshow. Ongeveer veertig woningen knipperen met hun lichten.

Samenkomen

Niemijer kwam zelf met het idee om een spelletje te doen met de hele straat. "Ik wilde graag de straat laten samenkomen in deze rare tijden. Dus ik bedacht een spelshow waarbij ik vragen in de buurtapp zet met twee antwoordmogelijkheden. Voor het ene antwoord moet het lichtje aan, en voor het andere antwoord het lichtje uit."

Positieve reacties

De bewoners van de Bentinckslaan zijn zeer te spreken over het spel. "Het brengt ons echt samen als straat en gezin. Normaal liggen de kinderen allang op bed, maar hier mogen ze nog even voor opblijven", vertelt de buurman van Niemijer.

Wegens succes verlengd

Donderdagavond werd de derde editie gespeeld van het spel en zoals het nu lijkt blijft het nog wel even doorgaan. "Volgende week sowieso een volgende ronde. We hebben ook afgesproken dat we een grote barbecue organiseren om het af te sluiten. Misschien doen we dan wel het echte 'petje op, petje af'", lacht Niemijer.