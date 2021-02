IJsduiken is voor deze mannen in Lhee een koud kunstje

In het eigen bassin van de duikschool, bij hotel De Borken in Lhee, werd eerst met een bijl een wak geslagen. Recht daaronder is een platform, waar de duikers op kunnen staan. Daaromheen is de diepte 2.30 meter, maar het gaat vandaag juist om het oppervlak. Daar ligt namelijk een laag ijs op van bijna 10 centimeter. Voor de drie duikers die dit voor het eerst doen, is ijsduiken het een bijzondere ervaring.

'Heel anders dan gewoon duiken'

"Het kan niet altijd", legt Jeroen Langenkamp uit. Hij is instructeur bij Divearound. Vandaag staat hij op de wal, om daar het toezicht te houden. "De laatste keer was drie jaar geleden. Het is ook heel anders dan gewoon duiken. Waar je normaal altijd naar boven kunt, is dat nu natuurlijk niet zo. Dat maakt het gevaarlijker en daarom laten we alleen duikers dit doen, die zelf al ervaren zijn in het gewoon duiken."

Een van de duikers is Allan Pinontoan en hij vindt het geweldig. "Vooral als de zon schijnt is het zicht naar boven heel mooi. Heerlijk om zo door het water te zweven." Koud heeft hij het niet. "Ik heb daar niet zoveel last van. Ik vond het juist wel lekker."

Coronamaatregelen

Waar de club normaal bij een meertje in Ruinerwold zou ijsduiken, kiezen de duikers nu voor hun eigen buitenbad, omdat het door de coronamaatregelen geen kijkers moet trekken. Langenkamp: "Bij een openbare plas zouden er zo tientallen mensen komen kijken. Hier hebben we dat zelf in de hand en zijn er ook geen voorbijgangers." Omdat het een sport is, en voor de veiligheid, heeft elke duiker een instructeur mee en staan er twee mensen boven water, van wie één het veiligheidstouw vasthoudt.