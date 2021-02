Kandidaat Sacha ten Hove van Volt: 'Ik ga in de politiek, Tweede Kamer of lokaal'

Op plek 20 van de kieslijst van de Tweede Kamer is de 21-jarige Sacha ten Hove uit Emmen te vinden. Ze weet dat ze met haar twintigste plek weinig kans maakt op een zetel in de Tweede Kamer, toch ligt haar ambitie daar wel.

"Ik heb politieke ambities, ik wil de Tweede Kamer in. Of anders lokaal de politiek in", zegt ze in het RTV Drenthe-programma Cassata. Volgens haar maakt haar partij nu al kans op drie zetels, terwijl de peilingen aangeven dat ze maximaal één krijgen. "Tijdens de laatste verkiezingen voor het Europees Parlement kregen we in Nederland 100.000 stemmen. Dat zou nu goed zijn voor drie zetels. Dat moeten we wel kunnen halen."

Festival

Ten Hove studeert momenteel nog Bedrijfskunde in Deventer en is ooit voor de politieke partij Volt gevallen op een festival. "Ik was in Hongarije op het festival Sziget en daar stonden ze met een standje", zegt Ten Hove. "Ik werd daar opgevangen en serieus genomen. Toen heb ik besloten me te kandideren, en plek 20 is voor mij voor nu een mooie plek."

Normaal gesproken zou ze bij het flyeren hulp krijgen van haar Duitse Volt-collega's, maar vanwege corona moet ze het doen met de overige kandidaten in het oosten van Nederland. "We gaan nu samen elke week een andere stad of gemeente door."

Voor veel partijen is de energietransitie een belangrijk punt in hun partijprogramma. Ook Volt besteedt aandacht aan energie, maar gooit het over een andere boeg. Volt is een voorstander van kernenergie.

Kernenergie

"We zijn pro-kernenergie als aanvulling op duurzame energie. We hebben dus links en rechtse standpunten in ons programma", zegt Ten Hove. Daar komt volgens haar ook het belang van Volt voor Drenthe bij kijken. "We moeten onderzoeken wat we doen met kernafval. Zoutkoepels wordt als oplossing gezien, maar vlak over de grens in Duitsland zijn zoutkoepels aan het lekken. We zoeken dus andere dingen. Wij halen goede voorbeelden uit Europa, zoals Finland. Daar wordt kernafval goed weggestopt door rotsblokken. Dat zou over de grens met Duitsland ook kunnen."

Toch zal Volt vooral gezien worden als een partij met Europese ambities. "Wij denken dat op dit moment de nationale politiek domineert. We hebben het te weinig over de Europese politiek. We willen het Europese geluid beter laten gelden in de Nederlandse politiek. We moeten de unie begrijpen, democratischer en transparanter maken. Wij willen Europa sexy maken, wij vinden het nu ook niet sexy, moet sexyer worden."

Het hele gesprek met Sacha ten Hove terugluisteren? Ga naar de uitzending gemist van Cassata.