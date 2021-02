Winkeliers Klazienaveen: 'Wij gaan weer open op 2 maart'

"We hebben geen keus!" Ondernemers van de winkeliersvereniging in Klazienaveen gooien op 2 maart hun winkels weer volledig open. De vereniging vreest voor het voortbestaan van de zelfstandige ondernemers in het dorp.

"Het vertrouwen in gewoon weg", zegt Harry van der Velde, van Niezing-Heijes Mode, als voorzitter van de winkeliersvereniging. "We hebben met de huidige coronasubsidies geen zicht op omzet."

Zo'n 100 bedrijven gaan weer open

Voor Van der Velde zijn het juist de winkels zoals zijn kledingzaak dat Klazienaveen zo bijzonder maakt. "En wij zijn seizoensgebonden. We moeten wel nieuwe kleding inkopen, maar het oude is nog niet verkocht en de leverancier wil wel zijn geld."

De winkeliersvereniging van Klazienaveen bestaat uit zo'n 140 winkels en na een stemming via WhatsApp zegt volgens Van der Velde de meerderheid dat ze weer open gaat op 2 maart.

Het zal daarbij vooral gaan om de zelfstandige ondernemers. "Ik schat uit de losse pols dat zo'n 70 procent van alle winkeliers van onze vereniging meedoet. De steun hebben we vast wel van de bedrijfsleiders van filiaalbedrijven, maar die kunnen niet meedoen. Tenzij het filiaalbedrijf mee wil doen." Het zal dus om zo'n 90 a 100 bedrijven gaan die hun deuren op 2 maart weer zullen openen.

'Het alternatief is erger'

Van der Velde wil wel benadrukken dat het niet gaat om zomaar tegen de stroom in te zwemmen. "Het is puur muiterij omdat het moet!" Een eventuele boete nemen de winkeliers voor lief. "Een boete kost 42.000 euro, dat is veel geld. Maar we gaan er gewoon aan. Het alternatief is erger."

Wel wil Van der Velde nog een kleine slag om de arm houden. "Als ze ons de garantie geven bij de volgende persconferentie dat we bijvoorbeeld op 10 maart weer open kunnen, dan blazen we het af en wachten we een week."

De winkeliers zeggen zelf een draaiboek te hebben gemaakt waarbij ze open kunnen, terwijl ze de RIVM-regels in acht nemen.

Lees ook: