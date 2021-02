Thijs Oosting: 'Ik weet niet of FC Emmen heeft geïnformeerd'

De geboren Emmenaar, die jarenlang in de jeugdopleiding van de Drentse club speelde, won als huurling van AZ met zijn nieuwe club RKC met 1-0 van FC Emmen. Daardoor zette RKC weer een stapje richting lijfsbehoud en drukte de Brabantse club Emmen dieper in de shit. "Ik had Emmen ook liever in een andere situatie getroffen. Nu is het heel simpel. We hebben exact hetzelfde doel en natuurlijk telt voor mij alleen RKC, al hoop ik natuurlijk dat Emmen in de eredivisie blijft."

Oosting vond de zege van RKC overigens verdiend, al was het spel ook van RKC-zijde niet geweldig. "Maar in deze fase gaat het daar ook niet om. Ik had overigens wel moeten scoren, maar schoot achteraf te laag waardoor de bal nog van de lijn werd gehaald."

Sinds de winter speelt de zoon van 'mister FC Emmen' (Joseph Oosting) op huurbasis bij RKC. Waarom dat niet Emmen is geworden? Emmen heeft heel veel spelers gehaald en kennelijk hadden ze mij niet nodig, maar eerlijk gezegd weet ik niet of ze hebben geïnformeerd. Ik had ook de afspraak met mijn zaakwaarnemer dat hij me alleen zou informeren als er iets concreets zou zijn en dat was RKC."