'Door fotografie ga je anders naar de natuur kijken'

Opvallend in het natuurgebied zijn de jeneverbesstruwelen, afgewisseld met droge en natte heide, vennen en loofbossen. De flora en fauna is divers: klokjesgentiaan, zonnedauw, vuilbomen en eiken komen hier voor maar ook marters, kevers, roodborsttapuiten, gentiaanblauwtjes en heideblauwtjes kun je hier tegenkomen. In de winter zitten er trekvogels zoals de kramsvogel, het goudhaantje en de blauwe kiekendief.

Diversiteit

Boere van Veen maakt graag foto's van alles. "Vogels, bloemen, vlinders, insecten, ik vind dat gewoon heel leuk om te doen. Voor vlinders en insecten maak ik gebruik van macrofotografie. Bij deze jeneverbessen kan ik heel dichtbij komen, die lopen niet weg. Maar als je schaduw over een vlinder valt, is hij weg. Dan is het een groot voordeel dat je een macrofoto kunt maken, zonder te dichtbij te komen."

Voldaan

Iedere dag is een goede dag om foto's te maken. "Ik leer nog dagelijks bij omdat ik mijn toestel veel mee neem. Dat is natuurlijk wel belangrijk dat je altijd je toestel bij je hebt. Hoe meer je dat doet, hoe leuker het wordt. Je gaat er steeds dieper in en je gaat ook anders naar de natuur kijken. Dat deed ik altijd al wel, ik ben echt een natuurmens, maar door fotografie ga je dat nog intenser doen. Ik word er echt gelukkig van."

