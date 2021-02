Sporen in de sneeuw: 'Het bos komt tot leven'

"Dit is de allerleukste periode om naar diersporen te kijken, ineens komt het bos tot leven. Er is ineens een verhaal." Boswachter Aaldrik Pot is er behoorlijk druk mee. Zelf gaat hij er maar wat graag op uit om de sporen te bekijken en eenmaal thuis wacht hem een stortvloed aan vragen van mensen die hem via Twitter sneeuwfoto's toesturen.

Overal in het Drents-Friese Wold kruisen sporen van dieren de wandelpaden. Ook nu er vooral schoenafdrukken op de paden staan, is er nog genoeg te zien in het bos. "Je mag best even twee, drie stappen van het pad af. Daar zie je heel veel sporen. Maar ga niet een heel spoor het bos in volgen", zegt Pot. Terwijl hij het zegt, stuit hij zelf op een spoor van een das. "Die is toch even uit de burcht gekomen blijkbaar. Hij heeft hier even gegraven" Pot komt dankzij de sporen meer te weten over het gedrag van de dieren in wintertijd.

In deze uitzending van ROEG! laat Aaldrik Pot de sporen in het Drents-Friese Wold zien. Hij wijst onder meer op het spoor van een haas en een eekhoorn:

Herkennen

Maar welk spoor hoort nou bij welk dier? "Twee voetjes, twee voetjes, twee voetjes, wat zou het zijn?", zegt Pot terwijl hij naar het patroon wijst. Als hij goed kijkt, ziet hij dat er zoolkussentjes in de prent zitten. "Het is dus een marterachtige. Dat is een zoolganger, net als wij mensen. Dat betekent dat hij zijn hele hand als het ware in de sneeuw duwt."

De vormen van de tenen, de aanwezigheid van een hoef of kussentje en de grootte geven al veel informatie prijs. Maar zelfs voor de expert is het soms moeilijk om meteen te zeggen om welk dier het gaat. Dat gaat soms nog moeilijker als hij het vanaf een foto moet aflezen. Op Twitter wordt hij overspoelt met vragen. "Dat krijg je als een Twitteraar met 30.000 volgers jouw aanwijst om vragen te stellen." Pot vindt het alleen maar leuk dat er enthousiasme ontstaat rond de sneeuwsporen.

Wie hem een foto toestuurt, doet er goed aan om even een meetlatje naast de afdruk te leggen, dan is al snel duidelijk of het om een muis of een eekhoorn gaat. "Van alleen een 'put' in de sneeuw kan ik niet zoveel maken", legt Pot uit. "Daarnaast is een foto van het looppatroon handig. Een haas en een konijn hebben een ander looppatroon."

Overigens krijgt Pot niet alleen maar pootafdrukken te zien. Het valt hem op dat steeds vaker foto's binnenkomen van vleugelslagen in de sneeuw, waardoor de vleugeltoppen zijn afgedrukt. "En ik kreeg een foto van een steenmarter die van een dak was afgesprongen. Je kon het hele lichaam afgedrukt zien in de sneeuw, dat vond ik zelf een erg mooie om te zien."

Stand

Natuurlijk zijn er niet alleen sporen te ontdekken in het bos. Ook in eigen tuin is van alles te zien, al is de kans dat een kat het spoor heeft gemaakt wel groter.

Ook besneeuwde weilanden geven in eenkijkje in wat er allemaal leeft in het gebied. Lennart van Rees is woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Jacht Vereniging Drenthe, hij gebruikt de sporen om aan te tonen dat er in een bepaald gebied hazen en vossen leven.

