Stripmaker des Vaderlands wil met centsprenten strips aan de man brengen

Roozen is geboren in de Achterhoek, maar woont inmiddels zo'n zestien jaar in Drenthe, eerst acht jaar in Assen. De afgelopen acht jaar woont hij in Coevorden.

Hij is de tweede Stripmaker des Vaderlands en volgt Margreet de Heer op. Zij heeft een leeslijst met strips opgesteld voor kinderen om te lezen voor hun boekenlijst. Roozen heeft een ander doel voor ogen.

Drie missies

"Ik heb drie missies als Stripmaker des Vaderlands", laat hij weten in RTV Drenthe-programma Cassata. "Er moeten meer strips in de bibliotheek komen, en meer belangstelling daarvoor. Daarnaast wil ik een dag voor de stripmaker starten." Dat laatste moet een congres worden voor striptekenaars. "Dat wil ik dan houden in Coevorden", zegt Roozen. "Lekker dichtbij."

Als derde missie wil hij meer doelgroepstrips maken. Zelf maakt hij al de strip Opa in vakblad Boerderij. "Ik ben dol op strips voor hele kleine groepen. Bijvoorbeeld halsbandparkietliefhebbers of dinkytoyverzamelaars. Dat soort dingen moeten er meer komen. De bedoeling is dat je straks niet meer om de Stripmaker des Vaderlands heen kan. Het gaat niet om mij, maar om de strips."

Een centsprent over wat een centsprent is (Rechten: Stripmaker des Vaderlands)

Als Stripmaker des Vaderlands moet je iets doen met de actualiteit. Zelf heeft Roozen niet zoveel met de actualiteit en hij kiest daarom voor het fenomeen centsprent. "Dat is namelijk een manier dat mij wel ligt."

Een centsprent is een klein stripje dat vroeger voor een cent kon worden gekocht. Ook was er de mogelijkheid voor kinderen om het in te kleuren. In onderstaande video gaat Roozen uitgebreider in op de centsprent.

