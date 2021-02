Al dertig jaar op hetzelfde nest: levenslange ooievaarsliefde

Valentijnsdag, de dag van de liefde, is een moment waarop geliefden extra aandacht aan elkaar besteden. In het dierenrijk geen pluche hartje of doos bonbons voor je liefje maar ook daar worden paren gevormd, soms voor langere tijd en soms zelfs voor het leven.

Ooievaars staan erom bekend dat zij monogaam zijn. Dit betekent dat een mannetje tijdens het broedseizoen met één vrouwtje een nest bouwt en de jongen opvoedt. Soms blijven de stelletjes meerdere broedseizoenen bij elkaar. Bij De Lokkerij in De Schiphorst woont een bejaard ooievaarsechtpaar dat al dertig jaar samen is.

Aan 't nest gebonden

Van romantiek is echter weinig sprake. Frits Koopman, beheerder van de Stichting Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij Reestdal, legt uit dat ooievaars nesttrouw zijn. "Ooievaars zijn trouw aan het nest waar ze gebroed hebben. Elk jaar proberen ze op datzelfde nest te broeden." Met een beetje geluk treffen ze daar hetzelfde vrouwtje als vorig jaar. "Komt er een mannetje op het nest dat dominanter is, kan het zomaar zijn dat hij de ander eraf dondert."

Vogels zoals zwanen en kraaien daarentegen zijn paartrouw. In dat geval blijven de partners bij elkaar, onafhankelijk van het nest waar ze jaarlijks broeden. Maar ook hier weinig romantiek, dit is een economische overweging. De dieren zijn niet elk jaar tijd en energie kwijt aan het vinden van een partner en ze delen de zorg voor het gezin. Zo neemt de kans voor zowel vader als moeder toe dat ze nageslacht grootbrengen.

Elsje en Maarten

Het bejaarde echtpaar, door De Lokkerij geadopteerd als Elsje en Maarten, is ongeveer 35 jaar oud. "Sinds ze voor het eerst een paartje vormden, wonen ze hier op het nest op paal zes", aldus Koopman. "Ooievaars kunnen tussen de dertig en veertig jaar oud worden maar de meesten redden dat niet. In Nederland is het steeds onveiliger vanwege obstakels zoals de A28 of windmolens en als ze op trek gaan lopen de vogels onderweg allerlei risico's."

"Dit zijn twee vogels die vanuit het fokprogramma hier terecht gekomen zijn. Zij zijn nooit op trek gegaan en hebben die risico's dus niet gelopen", licht Koopman toe. In de jaren zestig van de vorige eeuw was het bijna afgelopen met de ooievaars in ons land. De vogelbescherming heeft zich toen ingezet voor de herintroductie van de vogel. Tussen 1979 en begin jaren tachtig werden op twaalf plekken in ons land ooievaarsstations geopend, waar de vogels zijn uitgezet.

Broedsucces

Elsje en Maarten is niet het enige bejaarde stel op De Lokkerij, er woont nog een aantal echtparen dat in de tweede helft van de twintig zijn. Allemaal dieren afkomstig uit het fokprogramma. Het broedsucces van de paren op leeftijd is niet meer wat het geweest is. Koopman: "Vorig jaar hadden Elsje en Maarten nog een ei maar dat hebben ze binnen een week het nest uit gemikt. Ze zullen gedacht hebben: 'Al die toestanden daar hebben we geen zin meer in.' Ze leggen nog steeds elk jaar een ei maar het zijn loze eieren."

